8,5 tys. nazwisk esesmanów upublicznionych. IPN udostępnił bazę o załodze Auschwitz

Jak czytamy na stronie ipn.gov.pl baza danych "Załoga SS KL Auschwitz" jest wspólnym przedsięwzięciem dr. hab. Aleksandra Lasika oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Początkowo baza, którą tworzył dr Lasik, obejmowała jedynie dane funkcjonariuszy SS z KL Auschwitz-Birkenau. Później powiększono ją o informacje na temat załóg innych obozów - wówczas osiągnęła rozmiar 25 tys. rekordów.

Baza danych zawiera informacje o SS-manach pełniących w KL Auschwitz I-III służbę wartowniczą zorganizowaną w batalion wartowniczy oraz kompanie wartownicze (SS-Totenkopfsturmbann, SS-Totenkopfkompanie), w 6-ciu wydziałach administracji obozowej (Abteilungen I – VI) oraz w wydzielonych i zamiejscowych jednostkach organizacyjnych SS podporządkowanych komendantowi Auschwitz I, jako dowódcy garnizonu SS (SS-Standortälteste). Należały do nich m.in. Instytut Higieny SS (SS-Hygiene Institut der Waffen-SS und Polizei) w Rajsku czy Centralny Zarząd Budowlany SS (SS-Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz O/S), a także filie firm i przedsiębiorstw będących własnością SS.

Baza "Załoga SS KL Auschwitz" jest dostępna na stronie pamiec.pl:

Baza nie obejmuje danych osobowych żołnierzy Wehrmachtu, wykorzystywanych w niektórych komandach zewnętrznych i podobozach jako pomocniczy personel strażniczy, wartowników z 8. kompanii (8. ukrainische Kompanie), składającej się głównie Ukraińców, członków Służby Bezpieczeństwa SS (Sicherheitsdienst) z ośrodka szkoleniowego dla dywersantów Unternehmen Zeppelin (tzw. Vorlager Auschwitz) oraz nadzorczyń SS (SS-Aufseherinnen) i radiotelegrafistek (Nachrichtenmaiden) w służbie SS oraz nienależących do SS sióstr Niemieckiego Czerwonego Krzyża (Deutsche Rotes Kreuz Schwestern).

KL Auschwitz

Konzentrationslager (KL) Auschwitz założony został wiosną 1940 r. w budynkach byłych polskich koszar wojskowych na obrzeżach Oświęcimia, miasta w zachodniej części województwa krakowskiego, które po wybuchu wojny zostało włączone w granice III Rzeszy. Obóz stopniowo rozbudowywano, tworząc ostatecznie z niego kompleks KL Auschwitz I-III. W 1944 r. składał się on z trzech głównych części: Auschwitz I - Stammlager (w Oświęcimiu), Auschwitz II - Birkenau (obok zburzonej i wysiedlonej wsi Brzezinka), Auschwitz III - Monowitz (na terenie zburzonej i wysiedlonej wsi Monowice) oraz ponad 40 podobozów. Kompleks obozowy Auschwitz I-III był największym spośród działających w czasie wojny 29-ciu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady na obszarze III Rzeszy i terenach okupowanej przez Niemcy Europy.

W KL Auschwitz zginęło ok. 1 000 000 Żydów, 70 000–75 000 Polaków, 21 000 Romów oraz ok. 15 000 jeńców sowieckich. Łącznie w czasie jego funkcjonowania zamordowano tu ok. 1 100 000 osób.