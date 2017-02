Odkrycie archeologiczne na budowie. Gotyckie mury i przedmioty sprzed kilkuset lat znalezione w Gdańsku

Jak ustalili zaangażowani w prace archeolodzy, najstarsze znalezione relikty pochodzą z ok. drugiej poł. XIV wieku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono też, że pierwotna zabudowa działek została znacząco zmieniona w poł. XV w.

Naukowcy natknęli się również na późniejsze - z drugiej poł. XVI w. - pozostałości drewnianej zabudowy mieszczańskiej – oficyny oraz latryny. Znaleziono w nich dobrze zachowane przedmioty codziennego użytku, m.in. dzbanek kamionkowy oraz naczynia ceramiczne. Latryny, czyli dawne ustępy, są bardzo cenną kopalnią informacji o życiu mieszkańców miast. W 2015 r., również w Gdańsku, archeolodzy znaleźli wewnątrz latryny zachowany w bardzo dobrym stanie sztuczny penis z drugiej poł. XVIII w.

– Nie powinniśmy być zdziwieni obecnością w tym miejscu tak starych murów oraz licznymi zmianami zagospodarowania działek czy ich przeznaczenia z biegiem czasu. Ulica Długi Targ swój obecny kształt zyskała w XV wieku, a nazwę Lange Markt nosi od 1514 roku. Jednak wraz z ulicą Długą pod nazwą Longea Platea pojawiła się w dokumentach już w 1331 roku. Wspólnie tworzyły tzw. Drogę Królewską, czyli najbardziej reprezentacyjną część miasta, wzdłuż której mieszkali patrycjusze i kupcy – wyjaśnia archeolog Karolina Kocińska z odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej.

Badania archeologiczne były prowadzone równolegle do prac budowlanych - te trwały od lipca do jesieni zeszłego roku. Odkryte zabytki trafią teraz zapewne do jednego z gdańskich muzeów. Natomiast pozostałości zabudowy odsłonięte w czasie prac przy Długim Targu zostały po zabezpieczeniu pozostawione na miejscu i zasypane.

W historycznym centrum Gdańska stosunkowo często dochodzi do tego typu odkryć, zwłaszcza na podwórzach znajdujących się tu kamienic.

– Zdarza się, że konserwator zabytków decyduje o pozostawieniu odkrytych elementów ze względu na ich wiek, charakter lub wartość. Zabytki architektoniczne muszą być wówczas odpowiednio zabezpieczone i wkomponowane w projekt nowego budynku. Dzięki takiemu działaniu stare mury gotyckie stanowią obecnie część hotelu Radisson Blu i można je oglądać. Z kolei wykopane w trakcie budowy pozostałości średniowiecznych naczyń użytkowych umieszczono pod szklaną podłogą budynku – mówi Mariusz Białek z Allcon Budownictwo, które jest generalnym wykonawcą tego, jak i nowo powstającego hotelu.