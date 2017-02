Austriacka policja poszukuje "sobowtóra" Adolfa Hitlera w mieście narodzin zbrodniarza

Według świadków, mężczyzna przedstawiający się jako „Harald Hitler” wielokrotnie pojawiał się w okolicy domu, gdzie w 1889 roku na świat przyszedł Adolf Hitler oraz księgarni, gdzie przeglądał książki na temat historii drugiej wojny światowej. „Sobowtór” dyktatora ma około 25-30 lat i czesze się oraz goli tak samo jak przywódca nazistowskich Niemiec.

– Wielokrotnie widziałem tego mężczyznę w Braunau i zastanawiałem się, czy to coś oznacza – powiedział jeden ze swiadków w rozmowie z dziennikiem „Oberösterreichische Nachrichten”

Policja, która poszukuje mężczyzny, przyznaje, że w razie zatrzymania „sobowtóra” Adolfa Hitlera może zostać oskarżony o gloryfikowanie tej postaci, co jest poważnym przestępstwem w Austrii. Sprawa nie podoba się także władzom miasteczka, które od lat stara się zerwać ze skojarzeniem miejsca, gdzie na świat przyszedł zbrodniarz. Wspomaga je w tym rząd z Wiednia, który wywłaszczył dom narodzin Hitlera, by mieć pewność, iż nie stanie się on celem wycieczek neonazistów. Mimo, że właścicielka otrzymała odszkodowanie, zaskarżyła decyzję do sądu.Sam budynek ma zostać zniszczony.