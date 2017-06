Zbiór zastrzeżony stanie się jawny w ciągu dwóch dni

Zbiór zastrzeżony stanie się w pewni jawny przed 16 czerwca bieżącego roku. Otworzenie archiwów to efekt powrotu do decyzji Janusza Kurtyki (zginął w katastrofie smoleńskiej – red.). Obecne kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej po konsultacjach m.in. z Ministerstwem Obrony postanowiło ujawnić dokumenty. Zanim jednak do tego doszło, dokonano przeglądu zgromadzonych akt. Udało się zakończyć go 23 marca 2017 roku, na kilka dni przed ustalonym terminem.

W skład zbioru zastrzeżonego wchodzą akta spraw operacyjnych prowadzonych przez kontrwywiad, wywiad oraz inne wydziały SB, a także akta osobowe tajnych współpracowników. - Są to praktycznie wszystkie dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa - mówiła o zawartości zbioru zastrzeżonego Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński mógł zdecydować o utrzymaniu klauzul tajności w stosunku do części dokumentów. Przed kilkoma miesiącami prezes IPN zapewniał jednak, że będzie to „margines”,a akta utajnione dotyczyć będą m.in. elementów infrastruktury.