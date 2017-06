Podpisano porozumienie między MSZ i IPN. „Musimy skończyć z polityką wstydu”

– Dbałość o dobre imię Polski to kwestia, która przez lata była zaniedbywana na rzecz haseł w rodzaju „wybierzmy przyszłość”. Polityka historyczna była uznawana za passé. W rezultacie mamy od lat sytuację gorszącą – zaniedbywane są takie zagadnienia jak wkład Polski w historię Europy, osiągnięcia naszych wynalazców, noblistów czy geografów. Pora to przerwać – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas uroczystości podpisania porozumienia z IPN. – To z racji takich zaniedbań w zagranicznych mediach spotykamy kłamstwo oświęcimskie, mylone są ofiary z katami – dodał.

Minister wyraził nadzieję, że dzięki współpracy z Instytutem „ruszymy pełną parą” z dyplomacją historyczną. Przypomniał, że współpraca z IPN już istnieje, czego wyrazem jest choćby sukces wystawy IPN „Samarytanie z Markowej” w kilkudziesięciu krajach świata czy wspólne publikacje Instytutu i resortu spraw zagranicznych przygotowane na Światowe Dni Młodzieży.

– Dziękuję za słowa o zmianie, jaka zachodzi w MSZ i za kończenie z polityką bierności i zaniechania. Zbyt długo inni mogli pisać naszą historię – powiedział prezes IPN Jarosław Szarek. Potwierdził, iż współpraca obu instytucji trwa, a porozumienie jest po to, by te kontakty przybrały nowe formy. – Europa nie rozumie często naszego doświadczenia, nie zna naszego umiłowania wolności. Niektórzy nie wiedzą nawet, że II wojna nie zaczęła się w 1941 roku. Musimy skończyć z polityką wstydu. Europa potrzebuje naszego świadectwa – stwierdził prezes Instytutu.

Obie strony porozumienia zapowiedziały wydanie wspólnej publikacji poświęconej II wojnie światowej. Zostanie ona przygotowana w ośmiu językach. Prezes IPN mówił też o tym, jak zagranica interesuje się poszukiwaniem szczątków naszych bohaterów, zamordowanych przez komunistów na „Łączce”, i pracą IPN w ogóle – największej tego typu placówki w krajach byłego bloku wschodniego.

Instytut liczy także na wsparcie MSZ w rozmowach z Ukrainą. Chodzi o problemy z poszukiwaniem miejsc pochówku naszych bohaterów i upamiętnianiem ich. – Dotychczasowe rozmowy z Ukrainą, mimo naszej dobrej woli, okazały się bezowocne – stwierdził Jarosław Szarek.

Założenia porozumienia

Porozumienie o współpracy pomiędzy MSZ a IPN w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o najnowszych dziejach Polski oraz działalności na rzecz upamiętniania polskich osiągnięć politycznych nadaje formalny charakter wspólnym działaniom obu instytucji. Będą one kontynuować wspólne projekty w postaci wystaw, konferencji, pokazów multimedialnych popularyzujących za granicą współczesną historię Polski.

IPN będzie wspierał resort spraw zagranicznych ekspertyzami i wiedzą ekspercką, w tym przygotowywał materiały dla potrzeb MSZ i placówek zagranicznych RP związane m.in. z problematyką „wadliwych kodów pamięci”. Porozumienie przewiduje również wydawanie wspólnych publikacji. MSZ i IPN będą także współpracować w zakresie „opieki i ewidencjonowania polskich miejsc pamięci poza granicami kraju, w tym polskich grobów wojennych i grobów osób zasłużonych".