„Focus”: Żydzi po wojnie uciekali z Polski do Niemiec, bo obawiali się antysemityzmu

W internetowym wydaniu magazynu „Focus” ukazał się artykuł dotyczący II wojny światowej oraz Holocaustu. Autor tekstu twierdzi, że Żydzi z Europy Wschodniej uciekali nie przez Armią Czerwoną, która okupowała ich ojczyzny, ale przed osobami, które były dotąd ich sąsiadami czy znajomymi.



„Gdy Niemcy po II wojnie światowej leżały w gruzach stało się coś czego się nikt nie spodziewał: dla 300 tys. ludzi z Europy Wschodniej ta niemiecka pustynia gruzów stała się punktem ucieczki. Szczególnie zaskakujące: ci ludzie byli Żydami” – pisze Focus. W dalszej części artykułu czytamy, że w Polsce od lata 1945 roku raz za razem dochodziło do antysemickich pogromów, które były popełniane nie przez Niemców, ale przez Polaków. „Zbrodnie te były popełniane na Żydach, którzy przeżyli grozę niemieckiej okupacji oraz Holocaust, a następnie wrócili do swoich domów” – pisze Focus. Autor tekstu stwierdza również, że „Polska tradycyjnie była krajem wielu antysemitów, a już przed I wojną światową wielu Żydów uciekło z Polski do Niemiec w nadziei na lepsze życie” . Z artykułu wynika, że Niemcy były dla Żydów jedynie przystankiem w drodze do Palestyny, gdzie docelowo chcieli się osiedlić. Dopiero ustanowienie w 1948 roku państwa Izrael sprawiło, że ich droga do d