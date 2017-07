Umorzono śledztwo ws. zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach z Tarnopola i Trembowli

„Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokurator Komisji 23 czerwca 2017 r. umorzył śledztwo S.7/02/Zi w sprawie dopuszczenia się przez nacjonalistów ukraińskich w okresie od września 1939 roku do grudnia 1945 roku na terenie powiatów: Tarnopol i Trembowla, woj. tarnopolskie zbrodni ludobójstwa na osobach narodowości polskiej w celu wyniszczenia polskiej grupy narodowej, w wyniku czego pozbawiono życia nie mniej niż 1002 osoby, usiłowano dokonać zabójstwa nie mniej niż 53 osób oraz spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu 8 osób, skutkujący śmiercią 7 osób – tj. przestępstwa z art. 118§1 k.k. – wobec niewykrycia sprawców przestępstwa (art. 322§1 kpk)” – czytamy w komunikacie opublikowanym 3 lipca na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

IPN poinformował jednocześnie, że osoby pokrzywdzone mają prawo przejrzenia akt i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. „Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 306 § 1 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się postanowienia w środkach masowego przekazu i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art.122 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 460 k.p.k.).” – podano.