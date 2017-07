Tak wyglądały ostatnie dni w bunkrze Hitlera. 88-latka przerwała milczenie

„Klaps dla małego Goebbelsa” to opublikowane niedawno na niemieckim rynku wspomnienia sanitariuszki, które spisywała jako 15-latka (tak jej wiek podają niemieckie media, z obliczeń na podstawie obecnego wieku wynikałoby, że miała wówczas 14 lat – red.). Przy okazji ich publikacji Johanna Ruf udzieliła wywiadu niemieckiemu „Bildowi”. Jak podaje „The Times”, Ruf należała do Związku Niemieckich Dziewcząt - żeńskiej sekcji nazistowskiej organizacji młodzieżowej Hitlerjugend. Po ukończeniu kursu pielęgniarskiego w styczniu 1945 roku, 15-letnia wówczas dziewczyna zgłosiła się na ochotnika jako sanitariuszka.

Johanna Ruf w upadającym Berlinie opatrywała rannych niemieckich żołnierzy, a swoją pracę opisywała dzień po dniu w pamiętniku. Pracowała w prowizorycznym szpitalu urządzonym przy bunkrze, do którego również chadzała. Do rannych zaglądał m.in. nazistowski minister propagandy Joseph Goebbels, który w ostatnich dniach przed upadkiem usiłował podnosić innych hitlerowców na duchu. „Ostateczne zwycięstwo nadchodzi” – miał pewnego dnia powiedzieć do sanitariuszki Goebbels. 88-latka w rozmowie z „Bildem” skonstatowała jednak, że wbrew zapowiedziom, nadeszli jedynie Rosjanie.