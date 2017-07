Rosjanie podbierają zwycięstwo Polakom. Zawisły bannery chwalące triumf pod Grunwaldem

O billboardach, które pojawiły się w Moskwie poinformowała publiczna informacyjna stacja Rossija 24, która w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia wykonane na ulicach Moskwy.

To nie pierwsza taka sytuacja, kiedy Rosjanie przypisują sobie zwycięstwo pod Grunwaldem. W 2015 r. Radio Swoboda opublikowało na swoim portalu internetowym informację, że w Rosji pojawiły się reklamy społeczne, które wskazywały, że to Rosjanie triumfowali w słynnej bitwie. Najczęściej padający argument za tym, że Rosjanie rzeczywiście brali udział w starciach 15 lipca 1410 roku pada w kontekście pułków pochodzących ze Smoleńska - kiedyś przynależącego do Wielkiego Księstwa Litewskiego (etniczna część Białorusi), potem przejętego przez Rosjan.

– To były pułki Wielkiego Księstwa Litewskiego, a tak zwane pułki rosyjskie dotyczą pułków smoleńskich – tłumaczył w Radiu Swoboda białoruski historyk Aleś Krawcewicz. – W tamtym czasie Wielkie Księstwo Moskiewskie nawiązywało sojusz z Krzyżakami. Próbowało negocjować z Cesarstwem Niemieckim i Zakonem Teutońskim przeciwko nam. Oznacza to, że w tym czasie państwo moskiewskie formalnie, psychologicznie i mentalnie było po stronie Krzyżaków – podkreślił historyk.

W podobnym tonie 2 lata temu wypowiadało się Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, które publikowało notatkę pt. „Grunwaldzka Bitwa. 15 lipca 1410 r. pamiętna data wojskowej historii Rosji”. Można było w niej przeczytać m.in., że to rosyjskie wojska i sprzymierzone z nimi oddziały litewskie, polskie i czeskie „odniosły zwycięstwo nad niemieckimi rycerzami w grunwaldzkiej bitwie”.

Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne stworzyło też własną „legendę” bitwy pod Grunwaldem. W notatce zamieszono informację, jakoby to smoleńskie pułki „wytrzymały nacisk rycerzy Zakonu Krzyżackiego decydując o losach bitwy”.

Historycy rosyjscy nie dodali jednak, że na 50 chorągwi wystawionych przez Polskę i Litwę podczas bitwy pod Grunwaldem tylko trzy były związane z ziemią smoleńską (w tamtych latach były to tereny uznające zwierzchnictwo wielkiego księcia litewskiego): smoleńska, smoleńsko-orszańska i smoleńsko-mścisławska.