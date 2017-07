Szczątki żołnierza AK ps. „Bartek” odnalezione dokładnie w rocznicę jego śmierci. IPN szuka na Litwie

Prace poszukiwawcze na Litwie prowadzą śledczy Instytutu Pamięci Narodowej z Wydziału Kresowego IPN. Ich badania skupiają się na obszarach okręgów AK Wilno i Nowogródek. Jak informują, wyjątkowym zbiegiem okoliczności było odnalezienie, w dniu 73. rocznicy śmierci, szczątków por. Wojciecha Stypuły ps. „Bartek”. Według opisu dr Leona Popka z IPN, żołnierz ten był także poetą, lokalnym dziennikarzem i harcerzem.

– Wojciech Stypuła ps. „Bartek”, podporucznik i Warszawiak. Żołnierz do zadań specjalnych. Był świetnie wyszkolony. Został zastrzelony 22 lipca 1944 r. przez sowiecką partyzantkę. Wiemy z relacji Marysi, która brała udział w pochówku, że został pochowany koło mogiły partyzantów sowieckich. Na tym terenie jest mnóstwo pepeszy i łusek. Może to też jest jakiś ślad, ale tu był teren walk. Przychodziły tu różne oddziały, tu się ukrywali. To jest miejsce, gdzie chowano również powstańców styczniowych, partyzantów sowieckich, żołnierzy AK. Ten teren był ciągle na trasie różnych oddziałów – opowiadał Popek.

Pracujący na Litwie historycy odnaleźli także szczątki kpr. Edwarda Buczka ps. „Grzybek”. Ich kolejnym celem jest teraz określenie lokalizacji pochówku Jana Borysewicza ps. „Krysia”, który zginął podczas wymiany ognia z NKWD w 1945 roku.