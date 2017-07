ZDF nie chce przeprosić za „polskie obozy zagłady” i obwinia... rząd PiS

Stacja ZDF miała zamieścić na swojej stronie internetowej przeprosiny za sformułowanie „polskie obozy zagłady”, które użyto w jednym z materiałów. Portal tvp.info dotarł do apelacji złożonej przez ZDF do Najwyższego Sądu Krajowego. Niemiecka telewizja przekonuje, że wyrok, który zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie jest pokłosiem zmian polityczno-gospodarczych w naszym kraju.

W apelacji ZDF podkreśla, że w Polsce władzę sprawuje konserwatywny rząd, który „funkcjonuje pod hasłem aktywnej polityki historycznej ukierunkowanej na ochronę dobrego imienia państwa polskiego i Polaków”. W piśmie ZDF zwraca uwagę, że dopóki w Polsce nie rządził PiS, to nie zapadały takie wyroki. Stacja nawiązała również do reformy sądownictwa w Polsce. Twierdzi, że „Sąd Najwyższy zostanie rozwiązany, a wszyscy sędziowie będą pozbawieni stanowisk”.

Obejście wyroku sądowego

Sąd Apelacyjny w Krakowie 22 grudnia wydał wyrok, w którym nakazał niemieckiej telewizji ZDF przeprosić Karola Tenderę (byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz – red.) za użycie w 2013 roku określenia „polskie obozy śmierci„. Sąd wskazał, że przez takie stwierdzenie były więzień Auschwitz z ofiary stał się sprawcą. Przeprosiny miały być widoczne na stronie internetowej ZDF przez 30 dni.

ZDF zdecydowało jednak obejść wyrok sądowy: na portalu internetowym opublikowano odnośnik do przeprosin opatrzony logo telewizji ZDF oraz tytułem „Przeprosiny Karola Tendery”. Co więcej, tekst został opublikowany jako grafika, wobec czego nie można wyszukać go przez wyszukiwarkę internetową. Po takiej „zagrywce” mec. Lech Obara, pełnomocnik Karola Tendery, wystąpił do niemieckiego sądu o nakazanie klauzuli wykonalności w tej sprawie. Sąd Krajowy w Moguncji pod koniec stycznia przychylił się do tej prośby, wydając klauzulę wykonalności. I to właśnie od tego postanowienia – według informacji tvp.info – odwołała się stacja ZDF.