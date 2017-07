IPN odpowiada na publikację rosyjskiego MON. „Selekcja dokumentów, wyrwanie z kontekstu, fałszowanie historii”

W tekście opublikowanym na stronie Ministerstwa Obrony FR (http://poland1944.mil.ru/), zatytułowanym „Wyzwolenie Polski. Cena zwycięstwa”, możemy przeczytać m.in. „Latem 1944 roku wojska Frontu Białoruskiego podeszły w rejonie Brześcia do granicy Związku Sowieckiego. Rozpoczęło się wyzwolenie Polski spod niemiecko-faszystowskiej okupacji”.

Jak podkreśla IPN, latem 1944 r. obowiązywała granica przedwojenna, a Armia Czerwona przekroczyła ją już w styczniu 1944 r. Od tej chwili rozpoczęło się „wyzwolenie” Polski, którego symbolem stały się niesławne wydarzenia w Wilnie. Po wyparciu z miasta Niemców Armia Czerwona i NKWD otoczyły i rozbroiły ok. ośmiu tysięcy uczestniczących w walkach o oswobodzenie miasta żołnierzy Armii Krajowej, których następnie wywieziono do Kaługi. Oficerów AK aresztowano i wywieziono do obozów w ZSRS. Tak wyglądało „wyzwolenie” Kresów – w stylu sowieckim.

„Publikowanie starannie wyselekcjonowanych dokumentów, by udowodnić z góry przyjętą tezę (o uznawaniu przez Polaków żołnierzy Armii Czerwonej wyłącznie za »wyzwolicieli«), wyrwanych z kontekstu, opatrzonych nieobiektywnym komentarzem, fałszuje historię” – brzmi ogólny komentarz IPN.