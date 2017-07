Wzruszające spoty na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspomniał o nich prezydent

W spotach wystąpili aktorzy młodego pokolenia wraz z nestorami sceny filmowej i teatralnej. Zobaczymy m.in. Annę Milewską, Annę Kaczmarczyk, Stanisława Brudny, Krzysztofa Kwiatkowskiego. Nad realizacją filmów czuwali Magda Wieczorkowska-Klecel (scenariusz i reżyseria) oraz Jan Klecel (scenariusz).

Andrzej Duda na Twitterze udostępnił artykuł opisujący powstanie spotów z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent dopisał: „Cześć i chwała Bohaterom!”.

Muzeum Powstania Warszawskiego na rocznicę Powstania zorganizowało na Twitterze specjalną akcję. Pod hasztagiem #OTymPamiętaMY przypomina o osobach, miejscach i wydarzeniach walczącej Warszawy oraz mobilizuje innych użytkowników Twittera do aktywności. „Zachęcamy do udostępniania swoich wspomnień, zdjęć, miejsc, historii związanych z Powstaniem Warszawskim, które w sposób szczególny wspominamy i które cenimy. Chcemy, by pamięć o Powstańcach i ich walce wciąż była żywa” – podkreślono.

31 lipca 1944 r., dokładnie 73 lata temu Komendant Główny AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wydał rozkaz o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego.

Powstanie warszawskie

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.