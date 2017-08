Złodzieje wykradli ponad 400 pamiątek po wikingach. „Okradziono nas z historii”

Galeria:

Skradziony wikińskie przedmioty

Norweska policja wszczęła śledztwo w sprawie kradzieży, do której doszło w Uniwersytecie w Bergen. W zbiorach placówki znajdowały się ponad cztery setki zabytkowych przedmiotów, z których w przeszłości korzystali wikingowie. Wśród nich znalazły się m.in. spinki, broszki, klamry, klucze czy monety.

Dyrekcja placówki, chcąc przyspieszyć poszukiwania skradzionych przedmiotów, zamieszcza ich zdjęcia na Facebooku, tak by każdy mógł zorientować się, czy gdzieś ich nie widział. Ich poszukiwania utrudnia to, że większa część ze skradzionych zbiorów, to niewielkie przedmioty.

„To część ze skradzionych skarbów. Spójrzcie na nie i udostępnijcie ten album znajomym. Potrzebujemy waszej pomocy. Ten album uaktualniamy na bieżąco, te same fotografie trafiają do policji. Dla nas, pracowników muzeum, to ogromny ból, że nas okradziono. Jednak ważniejsze jest to, że ktoś ukradł fragment naszego dziedzictwa kulturowego, naszej historii. Okradziono wszystkich z nas!” – czytamy w apelu zamieszczony na facebookowej stronie Uniwersytetu w Bergen.