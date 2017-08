Posłowie PiS chcą reparacji nie tylko od Niemiec. Na liście pojawił się kolejny kraj

– Odszkodowania od Rosji winny sięgać bilionów złotych! – wskazał w rozmowie z dziennikiem poseł Stanisław Pięta. "Super Express" zaznacza, że na poczet polskich strat poczynionych przez Rosjan zaliczyć należy m.in. konfiskaty i wywózkę ogromnych ilości dóbr, ale przede wszystkim mordy na cywilach. Do stycznia 1948 roku do ZSRR wywieziono 239 tys. wagonów wypełnionych zdobyczami wojennymi. Co Polska nigdy nie otrzymała odszkodowań za te kolosalne straty.

– I to się powinno zmienić! Polska powinna żądać od Rosji odszkodowań wojennych – mówił w rozmowie z „SE” poseł Stanisław Pięta. Jak podkreślił, Polaków mordowali nie tylko Niemcy, ale też komuniści. – Chodzi o biliony złotych, ale dokładna kwota odszkodowań od Rosji powinna zostać skrupulatnie policzona. Powinniśmy oszacować straty i ewentualne roszczenia - wskazał. Podobnego zdania jest Małgorzata Gosiewska. Jak zaznaczyła, Rosjanie „rozkradli przemysł, dzieła kultury”. – Powinniśmy domagać się od nich reparacji wojennych – oceniła.

Przypomnijmy, że na stole wciąż jest sprawa ewentualnych roszczeń wobec Niemiec. Na wniosek posła PiS Arkadiusza Mularczyka Biuro Analiz Sejmowych przygotowuje ekspertyzę dotyczącą możliwości dochodzenia roszczeń.