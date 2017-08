Powstała lista osób „niegodnych” Virtuti Militari. Kombatanci wskazali, komu należy odebrać order

Autorem listy są przedstawiciele Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, którzy kilka lat temu opracowali listę osób, które według urzędu, nie zasłużyły na otrzymanie Orderu Virtuti Militari i powinny zostać go pozbawione. Niedawno – jak wynika z informacji „Naszego Dziennika” lista została uzupełniona i w rozszerzonej wersji trafiła do Kancelarii Prezydenta. Na liście ma znajdować się około 80 nazwisk.

– Są dokumenty świadczące o tym, że Virtuti Militari zostało przyznane za utrwalanie władzy ludowej. Na liście są osoby w naszym przekonaniu tego odznaczenia niegodne – mówił w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Jan Józef Kasprzyk, p.o. szef UdsKiOR. Na razie nie ma odpowiedzi otoczenia prezydenta na ten apel.

To kolejny apel UdsKiOR w tej sprawie. W 2008 roku także chciał, by prezydent odebrał Order Virtuti Militari pracownikom i współpracownikom Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, Gwardii i Armii Ludowej oraz osobom służącym sowieckim organom bezpieczeństwa. Wówczas lista liczyła ponad sto nazwisk żyjących kawalerów orderu. Zdaniem członków organizacji, w czasie II wojny światowej i w PRL ranga orderu została znacznie obniżona, a nawet, jeśli odznaczenie było przyznawane „utrwalaczom władzy ludowej”, doszło do pewnego rodzaju profanacji.