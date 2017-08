Dramatyczna sytuacja Powstańca Warszawskiego. „Za przelaną krew dla Polski zostałem nagrodzony dezubekizacją”

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że wpłynęło do niego około tysiąca stu skarg osób, które już straciły, lub w niedalekiej przyszłości stracą prawa do emerytury czy renty na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Osoby, które takie pisma składają, skarżą się RPO głównie na to, że zostali objęcie zbiorową odpowiedzialnością, a ustawa ignoruje ich osobiste losy. Są to na przykład te osoby, które pracowały w jednostkach podległych resortowi spraw wewnętrznych jako sekretarki czy lekarze.

Dramatyczną historię, właśnie lekarza, udostępniło biuro RPO – autor skargi zgodził się na jego upublicznienie. Ten przykład dobrze pokazuje, jak ustawa krzywdzi niektóre osoby, poprzez stosowanie automatycznych kryteriów ocen.

Poniżej cała treść listu: