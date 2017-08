Rozszyfrował tajemnicę sprzed 3700 lat. To zmieni historię matematyki

Gliniana tablica skrywała zagadkę przez 3700 lat. Plimpton 332 przechowywana była w kolekcji Uniwersytetu Columbia. Teraz udało się ją odczytać dr Danielowi Mansfieldowi z Australii.

Do tej pory badacze byli przekonani, że na tablicy znajdują sie trójki pitagorejskie. Zespół z University of New Sout Wales z Sydney pod kierownictwem dr Daniela Mansfielda odkrył teraz, że 4 kolumny i 14 rzędów znaków w glinie przedstawia najstarszy i najbardziej precyzyjny stół trygonometryczny na świecie. Ich zdaniem narzędzie wykorzystywać można było w badaniach geodezyjnych, obliczaniu sposobu budowania świątyń, piramid czy pałaców. Mansfield uważa, że współcześnie tablica może znaleźć zastosowanie w geodezji, edukacji i grafice komputerowej.

Wyniki najnowszych badań wskazują, że Babilończycy, na około 1500 lat przed greckim astronomm Hipparchosem z Nikei, pisali własne tablice trygonometryczne. Trygonometria Babilończyków nie zawiera żadnej z cech naszej współczesnej trygonometrii tj. używanie kątów czy stosowanie przybliżania.