Chcieli zrobić dziecku zdjęcie w trumnie. Zniszczyli 800-letni zabytek

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło 4 sierpnia w muzeum Prittlewell Priory w hrabstwie Essex we wschodniej Anglii. Rodzina, która odwiedziła muzeum wpadła na pomysł, by włożyć dziecko do zabytkowej trumny. Rodzice próbowali przełożyć je przez plastikową barierkę, ale zrobili to tak nieuważnie, że część eksponatu po prostu odłamała się. Zdarzenie zarejestrowała jedna z kamer monitoringu.

– Można przewidzieć wiele ryzykownych zachowań zwiedzających, ale nie to, że ktoś będzie próbował wejść do eksponatów – powiedziała konserwatorka zabytków Claire Reed, której zadaniem będzie naprawa zniszczonej trumny. Jej słowa cytuje BBC.

Eksponat, o którym mowa to 800-letnia trumna, którą znaleziono w 1921 roku pod murami klasztoru, założonego w XII wieku przez mnichów z opactwa w Cluny. Na szczęście okazało się, że naprawa cennego zabytku nie powinna być kosztowna. Odłamany fragment trumny prawdopodobnie uda się umieścić za 100 funtów. – To dla nas bardzo ważny zabytek, ponieważ nie mamy wielu tego typu eksponatów – dodała Claire Reed.