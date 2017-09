Były esesman z Auschwitz uniknie kary. Umorzono postępowanie

Decyzję o umorzeniu postępowania podjął sąd w Neubrandenburgu w Niemczech, w południowo-wschodniej części Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Jak podaje ABC News, lekarze uznali, że 96-letni Hubert Zafke jest niezdolny do udziału w procesie z powodu stanu zdrowia.

Zawieszony proces

Zafke służył w obozie w Auschwitz od października 1943 roku do stycznia 1944 roku. Zdaniem prokuratury, podobnie jak inni strażnicy, był on świadomy funkcji obozu jako „miejsca masowego mordu”. Z aktu oskarżenia wynika, że Hubert Zafke przyczynił się do śmierci co najmniej 3 681 osób w ciągu jednego miesiąca w 1944 roku. Należał on do służby medycznej SS.

Już pod koniec lutego 2016 r. proces byłego członka SS został zawieszony po tym, jak lekarz wydał opinię, z której wynika, że nie 95-latek nie jest w na tyle dobrym stanie, by zostać przetransportowanym do sądu. W marcu 1948 roku Zafke został skazany na cztery lata pozbawienia wolności przez Sąd Rejonowy w Krakowie za przynależność do SS i swoją służbę w KL Auschwitz.