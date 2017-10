Poszukiwacz wraków twierdzi, że znalazł „Athenię”. „Zidentyfikowałem ją, siedząc we własnym fotelu”

Jednostka, storpedowana 78 lat temu, najprawdopodobniej może znajdować się przy wysepce Rockall, położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Znalezisko ma spoczywać 200 metrów pod wodą. Jak tłumaczy badacz, dla laika obraz z radaru może być trudny do odczytania, jednak wymiary obiektu odpowiadają danym technicznym okrętu. Radar pokazuje jednostkę długą na 160 metrów o pojemności 13 500 ton rejestrowych. Co więcej, koordynaty zachowane w dziennikach okrętowych jednostek, które przyszły jej na pomoc, zdają się być tożsame z namiarami na miejsce, gdzie rzekomo znaleziono „Athenię”. – Czy mogę pójść do sądu i powiedzieć, że to na 100 procent Athenia? Nie. Jest to jednak bardzo prawdopodobne, że to ona. Wszystko pasuje – tłumaczy David Mearns, ponadto chwali się, iż jest to pierwszy z okrętów, który „zidentyfikował siedząc we własnym fotelu”.

Okręt, kursujący pomiędzy Kanadą a Zjednoczonym Królestwem zatopiono 3 września 1939 roku, w dniu wypowiedzenia przez Wielką Brytanię wojny III Rzeszy. Na jego pokładzie przebywało około 1100 pasażerów oraz 315 członków załogi. W wyniku ataku zginęło ponad 118 ludzi, w tym 28 obywateli USA. „Athenię” storpedowano około godziny 19:40. Ataku dokonała łódź podwodna U30 dowodzona przez Fritza-Juliusa Lempa, biorąc statek za jednostkę pomocniczą marynarki brytyjskiej. Tonąca „Athenia” wysłała sygnał SOS, który jako pierwsze odebrały jednostki: norweska, szwedzka i amerykańska, dzięki czemu udało się zorganizować sprawną akcję ratunkową. Berlin wystraszył się z powodu swego błędu, gdyż omyłkowe zatopienie jednostki pasażerskiej mogło posłużyć za powód wciągnięcia USA do konfliktu.

III Rzesza oficjalnie zaprzeczyła, by atak miał miejsce twierdząc, że nie stacjonowały tam żadne jednostki bojowe. Goebbels uruchomił antybrytyjską propagandę, w której posługiwano się „fake newsem”, iż to sam premier Wielkiej Brytanii nakazał zatopienie „Athenii”, chcąc wciągnąć do II wojny światowej USA. Organ prasowy NSDAP Völkischer Beobachter opublikował artykuł z nagłówkiem „Churchill zatopił Athenię”. Dziennik działań bojowych U30 został sfałszowany przez dowództwo III Rzeszy, zaś kapitanowi okrętu nakazano milczenie. Prawdę o losach statku poznano dopiero na procesie norymberskim: brytyjska prokuratura udowodniła, że sprawcą ataku były hitlerowskie Niemcy.