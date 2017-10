IPN: Przyjmujemy, że Piotr Bartoszcze został zamordowany

O nowych ustaleniach w sprawie śmierci Piotra Bartoszcze, działacza opozycji antykomunistycznej i jednego z przywódców NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, poinformowano w czwartek w trakcie konferencji w Centrum Edukacyjnym IPN.

Zgodnie z ustaleniami przytoczonymi przez zastępcę Prokuratora Generalnego, dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prok. Andrzeja Pozorskiego 7 lutego 1984 roku miało dojść do wypadku samochodowego z udziałem Piotra Bartoszcze. W podjętym wówczas postępowaniu – budzącym do dziś szereg wątpliwości – organy ścigania i prokuratura uznały, że do wypadku przyczynił się fakt, iż kierujący pojazdem Piotr Bartoszcze był w stanie nietrzeźwym. Zwłoki działacza odnalazł 9 lutego 1984 jego brat.

11 czerwca 1990 roku postępowanie zostało ponownie podjęte i po pięciu latach zakończone bez zmiany ustaleń końcowych. Jednakże już w 1993 roku biegli stwierdzili szereg błędów i uchybień zawartych w ustaleniach z 1984 roku.

„12 września 2016 roku pion śledczy IPN, po dokonaniu ponownej analizy sprawy, podjął decyzję o wznowieniu postępowania. W opinii, jaką dysponują prokuratorzy IPN, do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, co wskazuje na zabójstwo Piotra Bartoszcze. Nie ma przesłanek wskazujących na kryminalne okoliczności zdarzenia. Wysoce prawdopodobne jest, iż doszło do niego ze względu na wcześniejszą działalność opozycyjną Piotra Bartoszcze” – poinformował IPN.

Prokurator Pozorski zaapelował do wszystkich osób, które dysponują jakimikolwiek informacjami na temat okoliczności śmierci Piotra Bartoszcze, o przekazywanie ich do IPN.