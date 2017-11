Hitler był niejadkiem i bardzo wybrzydzał. List kucharki ujawnia mało znane informacje o zbrodniarzu

W omawianym przez historyków liście kucharka Hitlera pisze o swoich „niewyobrażalnych trudnościach”. Kiedy zaczynała pracę dla przywódcy III Rzeszy, Constanze Manziarly miała 23 lata. W jakiś sposób przezwyciężyła jednak opisywane trudności, skoro została na stanowisku aż do samobójczej śmierci nazistowskiego polityka w 1945 roku.

W wiadomości do siostry Maziarly narzeka na dietę wegetariańską Adolfa Hitlera. Miała trudności z dopasowaniem się do życzeń pracodawcy pomimo faktu, że specjalizowała się w podawaniu surowych potraw. W 1944 roku przyznała, że dawano jej do zrozumienia, iż z powodu swoich nietrafionych decyzji jest już „jedną nogą w grobie”. Historycy podkreślają, że kobieta nie mogła po prostu rzucić takiej pracy. Odmowa Hitlerowi nie wchodziła w grę.

Dzięki listowi Constanze Maziarly możemy dowiedzieć się, za jakimi posiłkami przepadał jeden z dwóch największych zbrodniarzy XX wieku. Jednym z jego ulubionych połączeń była kasza jaglana lub twaróg z olejem lnianym. W zastępstwie mięsa zjadał posiekane grzyby. Na deser zawsze zjadał po dwa jabłka. „Fuehrer jada zdrowo” – pisała siostrze kucharka. Zdradziła też, że podczas posiłków nazistowski wódz uwielbiał wygłaszać długie monologi. Zwykle tematem byli Żydzi lub strategia podboju świata.