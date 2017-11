Turcja zwróci Polsce szczątki ppłk. Karola Rzepeckiego

– Wiemy, że osoba, która tu leży była polskiego pochodzenia – powiedział minister Numan Kurtulmuş. – Znamy również członków rodziny tej osoby w Polsce. Rozpoczęliśmy proces zwrotu ciała – dodał. Turecki polityk zaznaczył, że strona rosyjska będzie włączona w działania związane z powrotem szczątków do Polski, ponieważ żołnierz był również Rosjaninem. – Strona polska domaga się pochowania tego człowieka w miejscu, z którego pochodził. Być może w Polsce zostanie wzniesiony grób lub mauzoleum – wyjaśnił Kurtulmuş.

Sensacyjne odkrycie

Pierwsze informacje na temat odnalezienia trumny z ciałem ppłk. Karola Rzepeckiego pojawiły się w maju 2017 r. Na stronie Gazeta.ru w artykule Pawła Kotlara informowano, że zidentyfikowano doskonale zachowane ciało rosyjskiego oficera (pochowanego w 1894 roku), odnalezione we wschodniej Turcji w mieście Ardagan na terenie, gdzie znajdował się dawny cmentarz katolicki. Początkowo ogłoszono, że to zwłoki rosyjskiego generała Hejmana. Rosjanie wysłali na miejsce Olega Czestiakowa, specjalistę z rosyjskiego wojenno-historycznego archiwum, by ekshumował i zidentyfikował ciało. Z rozmowy dziennikarza Gazeta.ru z Czestiakowem wynikało jednak, że to nie Hejman, ale podpułkownik Karol Rzepecki.

Zmarły w 1894 roku Karol Karolewicz Rzepecki, to pradziadek Danuty Siedzikówny „Inki”. „Rosjanie pisali w artykule, że był katolikiem, nie mając przy tym świadomości, że był pradziadkiem bohaterki polskiego podziemia. W artykule mowa była o dwóch córkach pradziadka: Marii i Helenie. Helena była autorką pamiętnika, publikowanego we fragmentach w »Biuletynie IPN« nr 1/2017” – podkreślał IPN.

Instytut Pamięci Narodowej zapewniał od początku, że będą podjęte starania o sprowadzenie ciała ppłk. Rzepeckiego do Polski. Miały w tym celu zostać podjęte stosowne kroki w porozumieniu z MSZ.