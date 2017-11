Bunkier z czasów zimnej wojny odkryty w środku lasu. Zobacz, jak wyglądała tajna kryjówka

Bunkier został odkryty przez grupę poszukiwaczy „Free Solo”. W sieci udostępniono niezwykłe nagranie z ujawnionej kryjówki. Filmik pokazuje, że budynek zachował się w świetnym stanie, a miejsce wygląda na nietknięte od czasu zamknięcia. „Telegraph” zaznacza, że w kuchni wciąż znajdują się kawałki naczyń, a wszystko wygląda tak, jakby zostało niedawno porzucone. Łowcy przygód, którzy są autorami nagrania, wyposażeni w latarki i kamery badali opuszczone tajne przejścia.

Jeden z członków grupy „Free Solo” twierdzi, że bunkier jest symbolem walki o wolność. – Masz świadomość, że szpiedzy przebywali w tym miejscu. To wygląda, jakby właśnie opuścili budynek. Możesz to poczuć – relacjonuje 42-latek z Malmö. Mężczyzna nie chciał zdradzić swojego nazwiska. – Odwiedzałem wcześniej inne bunkry w Szwecji, ale żaden z nich nie był tak skomplikowany, jak ten – przyznaje. 42-latek przekonuje, że wejście do tego tajemniczego miejsca jest doskonale zamaskowane, a główne drzwi trudno zauważyć, nawet z odległości kilku metrów.