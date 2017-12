Naukowcy potwierdzili istnienie Świętego Mikołaja? Poznaj wyniki badań

Eksperci wciąż nie mają dowodów na to, że kość pochodzi z ciała Świętego Mikołaja, jednak przypisana została do odpowiedniej ery, w której żył święty. Zespół z Uniwersytetu w Oksfordzie poinformował, że są to pierwsze testy przeprowadzone na szczątkach.

Relikwie Świętego Mikołaja, który zmarł we współczesnej Turcji, przechowywane były w krypcie kościoła w Bari we Włoszech od XI wieku. Popularność świętego i jego związek z Bożym Narodzeniem spowodowały, że wiele fragmentów kości trafiło w inne miejsca, co z kolei zaczęło rodzić pytania, ile z nich jest autentycznych.

Testy naukowców z Oksfordu zostały przeprowadzone na fragmencie kości miednicy, która była przetrzymywana w kościele we Francji, a teraz należy do księdza Dennisa O'Neilla z Illinois w Stanach Zjednoczonych.

Radiowe testy datowania przeprowadzone dla Oxford Relics Cluster w Keble College's Advanced Studies Centre potwierdziły, że kość pochodzi z odpowiedniej dla życia świętego Mikołaja ery. – Ten fragment kości sugeruje, że patrzymy na szczątki samego świętego Mikołaja – powiedział archeolog prof. Tom Higham.

Teraz zespół ma zamiar sprawdzić, czy część kości miednicy, która poddana była badaniom, pasuje do reliktów w Bari, gdzie są inne kości uważane za należące do świętego.

Mikołaj był biskupem Miry, który żył w IV wieku. Pochodził z bogatej rodziny i zasłynął z tego, że dzielił się majątkiem z biednymi i potrzebującymi. Zasłynął również z hojności wobec dzieci. Lubił je obdarowywać szczególnie w swoje święto – 6 grudnia. Po śmierci został szybko uznany za świętego. Współcześnie baśniowa postać dziadka w czerwonym płaszczu z białym futrem jest wzorowana właśnie na świętym biskupie Mikołaju i jest ona wykorzystywana w kulturze masowej przy okazji świąt Bożego Narodzenia.