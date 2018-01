Niezwykłe odkrycie w czasie remontu w Pałacu Buckingham. Znaleziono „kapsułę czasu”

Galeria:

"Kapsuła czasu" z Pałacu Buckingham

W Pałacu Buckingham prowadzone są prace remontowe związane z wyłączeniem starej instalacji elektrycznej, która może stwarzać zagrożenie. Do tej pory wymieniono już ponad 2 km kabli, ale fachowcy, którzy zajmują się remontem odkryli ostatnio coś niezwykłego. Pod podłogą w Pałacu Buckingham znaleziono wycinek z gazety „Evening Standard”. To fragment artykułu opublikowanego w 1889 roku. Ponadto wyjęto trzy paczki starych papierosów pochodzących z przełomu XIX i XX wieku. Rzecznik prasowy rodziny królewskiej odnosząc się do niezwykłego odkrycia „kapsuły czasu” stwierdził, że mamy do czynienia z „ukrytymi fragmentami historii”.

Jak podaje „Telegraph”, łączny koszt remontu może wynieść nawet 370 milionów funtów. Wszystkie zaplanowane prace w Pałacu Buckingham mają zostać zakończone do 2027 roku.