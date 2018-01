Przełomowe odkrycie naukowców. Odnaleziono najstarszy ślad Homo Sapiens poza Afryką

W jednej z jaskiń na terytorium Izraela odnaleziono kawałek szczęki oraz zęby należące do przedstawiciela Homo Sapiens. Odkrycia dokonano niedaleko wybrzeży Morza Śródziemnego. W grocie natrafiono także na ślady jaj strusia, krzemienie oraz kamienne narzędzia. Znalezisko każe przypuszczać, że Homo Sapiens opuścił Afrykę 40 tysięcy lat wcześniej niż myślano.

Odkrycia dokonał zespół naukowców pod kierownictwem Israela Hershkovitza z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Szczęka została znaleziona w jaskini Misliya. Dzięki datowaniu za pomocą kilku metod ustalono, że obiekt ma od 175 000 do 200 000 lat. – Bliski Wschód stanowił kanał przepływu ludzi, był zamieszkany przez cały czas, przechodzili oni przez tereny nadmorskie, podczas podróży między kontynentami – tłumaczy szef zespołu. – Być może tutaj Homo Sapiens zetknął się z Neandertalczykami i zmieszał z nimi – przypuszcza naukowiec.

– To pierwszy tak bardzo czytelny dowód, że nasi przodkowie opuścili Afrykę wcześniej niż przypuszczano i najprawdopodobniej kontaktowali się ze starszymi gatunkami ludzkimi, co dawało okazję do kulturowej i biologicznej wymiany – stwierdził współautor odkrycia, Rolf Quam z Uniwersytetu w Binghamton. – Badania szczęki wykazały, że jest w pełni zgodna z anatomią człowieka współczesnego, choć pewne szczególne elementy występowały też u Neandertalczyków i innych pierwotnych gatunków człowieka – ocenił.

Odkrycie w jaskini Misliya potwierdza wcześniejsze przypuszczenia naukowców, że migracja człowieka rozumnego z Afryki mogła mieć miejsce wcześniej. W roku 2017 odnaleziono w Maroku czaszki należące do przedstawicieli gatunku wczesnego Homo Sapiens, które liczyły 315 tysięcy lat. Trzy lata temu w południowych Chinach odnaleziono zęby należące do przodków człowieka współczesnego co kazało przypuszczać, że gatunek mógł pojawić się w Azji około 120 tysięcy lat temu. Homo Sapiens najprawdopodobniej opuszczał Afrykę w kilku falach migracji.