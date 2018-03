"Czarzasty: Wśród żołnierzy wyklętych byli gwałciciele, mordercy, złodzieje i świnie"

– My jako SLD uważamy, że jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych, to byli wśród nich ludzie walczący o idee i tutaj kłaniamy się przed nimi – zaczął Włodzimierz Czarzasty. – Uważamy też jednak, że była wśród nich masa morderców, bandytów, świń, złodziei, gwałcicieli. Ja się nie pokłonię przed Brygadą Świętokrzyską, która współpracowała z Gestapo i jestem zażenowany, gdy premier polskiego rządu kładzie kwiaty na grobach jej żołnierzy – dodał przewodniczący SLD.

– Nie pokłonię się przed „Szarym” (Antoni Heda, generał brygady i dowódca partyzantki z okręgu kieleckiego i radomskiego – przyp.red.), który 24 kwietnia 1945 roku zabił pięciu Żydów. 27 maja 1945 roku w Przedborzu „Żbik” (Władysław Kołaciński, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych na Kielecczyźnie – przyp.red.) zabił dzieci i Żydów – zaczął wyliczać Czarzasty. – Właśnie takie fakty wzbudzają kontrowersje. Przykładowo, „Szary” 6 czerwca 1945 roku zabił 194 osoby, w tym 65 dzieci – dodał. – Prawda jest taka: byli zarówno uczciwi jak i bandyci. Byli mordercy i gwałciciele jak i ludzie walczący o swoje ideały – zakończył szef SLD.

„To pomówienia z czasów komunistycznych”

W obronie żołnierzy wyklętych wystąpił Jan Żaryn. – To są pomówienia wyciągnięte z czasów komunistycznych i z propagandy okresu stalinowskiego. Wtedy ci ludzie byli tak charakteryzowani a w tych konkretnych przykładach także jest bardzo dużo pomówień – powiedział senator PiS. Przypomniał on, że członkowie podziemia antykomunistycznego walczyli z władzą, która była kolejnym okupantem na ziemiach polskich. – Żołnierze wyklęci działali w warunkach wojennych, w których istnieje margines bandytyzmu, gdy różne patologie wychodzą na wierzch, ale w znacznej większości byli to ludzie podlegli oficerom, zdyscyplinowani i służący sprawie odzyskania niepodległości – stwierdził Żaryn.

– Nie ma żadnej współpracy z Gestapo. Jest 850 ludzi z dowódcą, który otrzymuje rozkaz, że albo brygada może być wzięta do niewoli przez sowietów, albo przebijajcie się na zachód, a to oznacza wejście w kontakt z Niemcami. Brygada Świętokrzyska pięknie zakończyła swój marsz do Armii Andersa wyzwoleniem obozu w Holiszowie i Czesi to do dziś pamiętają – opisał działania Brygady Świętokrzyskiej polityk PiS.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Data wyznaczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wiąże się z egzekucją wojskowych należących do podziemia antykomunistycznego. 1 marca 1951 roku zostało zamordowanych siedmiu członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wśród straconych byli: prezes IV Zarządu Głównego WiN – ppłk Łukasz Ciepliński oraz mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel. Do egzekucji doszło w mokotowskim więzieniu. Święto obchodzone jest 1 marca od 2010 roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński skierował do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.

Żołnierze wyklęci stanowili bardzo zróżnicowaną grupę zbrojnych, która składała się zarówno z żołnierzy AK, Narodowych Sił Zbrojnych oraz dezerterów z Wojska Ludowego. Szacuje się, że Polskie podziemie antykomunistyczne miało w swoich szeregach ok. 250 000 członków, w tym około 40 tysięcy żołnierzy, którzy prowadzili walkę z bronią w ręku. Występowali oni przeciwko administracji komunistycznej, zwalczali działalność NKWD oraz UB na terenie Polski, wyzwalali aresztowanych z więzień, piętnowali kolaborantów i likwidowali zdrajców. W sumie Wyklęci przeprowadzili 12 tysięcy akcji, w których zostało zabitych 529 funkcjonariuszy SB (służby bezpieczeństwa) i MO (milicji obywatelskiej), 429 żołnierzy Armii Czerwonej i 303 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.

Czytaj także:

Po raz 8. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych