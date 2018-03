Odnaleziono pierwszy zatopiony lotniskowiec z czasów II WŚ. Ekspedycję sfinansował współzałożyciel Microsoft

– Chcę w ten sposób uczcić załogę USS Lexington. Jako Amerykanie, wszyscy jesteśmy winni dozgonną wdzięczność każdemu kto służył naszemu krajowi swoją odwagą oraz poświęceniem – powiedział Paul Allen. Miliarder sfinansował ekspedycję morską, która odkryła zatopiony w 1942 roku lotniskowiec 800 kilometrów od brzegów Australii. Okręt był rozbity na trzy części, na dnie spoczywały również wraki samolotów: Siedem Douglas TBD Devastator, trzy Douglas SBD Dauntless oraz jeden Grumman F4F Wildcat.

Bitwa na Morzu Koralowym

USS Lexington został zatopiony podczas bitwy na Morzu Koralowym, toczonej przez siły USA oraz Australii przeciwko Japonii. Działania zbrojne trwały od 4 do 8 maja 1942 roku. Lotniskowiec został trafiony dwiema torpedami, które zniszczyły kadłub oraz wywołały pożary na pokładzie, zmuszając załogę do opuszczenia okrętu. Gdy żołnierze ewakuowali się, stojący w pobliżu USS Phelps zatopił lotniskowiec, aby nie dostał się w ręce wroga. Podczas ataku japończyków zginęło 216 członków załogi USS Lexington, 2735 wojskowych udało się uratować. Wraz z lotniskowcem poszło na dno około 35 stojących na pasie startowym samolotów. Lexington był pierwszym amerykańskim lotniskowcem, który zatopiono podczas działań na Pacyfiku.

Poszukiwacz wraków

To nie pierwszy raz, gdy współzałożyciel Microsoftu angażuje się w poszukiwania zatopionych statków. W sierpniu 2017 roku sfinansował ekspedycję, której udało się odnaleźć wrak USS Indianapolis, zatopiony 30 lipca 1945 roku. To na jego pokładzie transportowane były elementy potrzebne do budowy bomby atomowej "Little Boy" zrzuconej na Hiroszimę. Allen zaangażował się także w poszukiwanie USS Astoria w lutym 2015 roku.

Czytaj także:

Zlokalizowano wrak statku z czasów II wojny światowej. To prawdopodobnie słynny krążownik