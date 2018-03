Rosja przetrzymuje przedmioty z Auschwitz. Wśród nich są ważne dokumety oraz ludzkie włosy i zęby

Gazeta wskazała, że już w 2014 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało trzy wnioski restytucyjne dotyczące przedmiotów zabranych w 1945 roku z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Wciąż znajdują się one na terenie Rosji i mają wysoką wartość historyczną.

Archiwa i rzeczy osobiste

Armia Czerwona podczas wkroczenia do KL Auchwitz zajęła dokumenty niemieckiej załogi zajmującej się zarządzaniem obozem zagłady. Archiwalia, których naziści nie zdążyli zniszczyć, przekazane zostały NKWD oraz sowieckiej komisji zajmującej się badaniem zbrodni wojennych. Następnie trafiły one do trzech rosyjskich archiwów: Państwowego Archiwum Wojskowego, Archiwum Federacji Rosyjskiej w Moskwie oraz Muzeum Medycyny Wojskowej w Sankt Petersburgu. Ministerstwo Kultury bezskutecznie stara się o przekazanie materiałów do muzeum na terenie dawnego obozu koncentracyjnego.

Do Związku Radzieckiego trafiły nie tylko ważne historyczne dokumenty ale i rzeczy osobiste więźniów. Armia Czerwona przejęła także części urządzeń służących do mordowania więźniów a nawet tak makabryczne dowody zbrodni jak ludzkie włosy czy zęby.

Uwolnienie więźniów

Rosjanie wkroczyli do obozu KL Auschwitz 27 stycznia 1945 roku. Już wcześniej Niemcy, pod wpływem niepowodzeń na froncie wschodnim, przystąpili do likwidacji obozu, aby zatrzeć ślady swoich zbrodni. Starano się wywozić lub niszczyć dokumentację obozu zagłady, pozostałych przy życiu więźniów chciano przetransportować w głąb III Rzeszy i zgładzić. Wysadzono również krematoria oraz podpalono kompleks magazynów z rzeczami osobistymi osadzonych. W momencie wejścia do Auschwitz żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego, na jego terenie zostało około 7,5 tysiąca więźniów.

W KL Auschwitz zgninęło około 1,1 miliona Żydów, 150 tysięcy Polaków, 23 tysiące Romów oraz blisko 12 tysięcy jeńców radzieckich.

