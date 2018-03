To była jedna z najsłynniejszych zagadek naszych czasów. Nowe badania dały odpowiedź ws. zaginięcia Amelii Earhart

Galeria:

Amelia Earhart

2 lipca 1937 roku Earhart i Noonan lecieli nad Południowym Pacyfikiem, kierując się do Papui-Nowej Gwinei. Zamierzali odbyć samolotową podróż dookoła świata. Po ostatnim komunikacie radiowym nadanym przez Earhard, w którym informowała o wyczerpującym się paliwie, kontakt z parą został całkowicie zerwany. Opinia publiczna musiała zadowolić się najbardziej oczywistym wyjaśnieniem - samolot spadł do oceanu, a piloci zginęli.

Zagadka rozwiązana?

Przez dziesiątki lat, na temat słynnego lotu powstało wiele teorii spiskowych. Jedna z nich miała mówić, że Amelia Earhart została schwytana i była przetrzymywana przez Japończyków. Nowe badania prof. Richarda L. Jantza z University of Tennessee, rzucają zupełnie inne światło na zagadkę sprzed lat. Zdaniem naukowca, kości znalezione na wyspie Nikumaroro na Pacyfiku trzy lata po zaginięciu maszyny, należą do Earhart. Profesor przekonuje, że wcześniej przeprowadzone badania były błędne, a powtórna analiza dała inny wynik. Jantz dzieli się swoim odkryciem, którego dokonał dzięki samodzielnie stworzonemu programowi. Naukowiec zaznacza, że nie chce podważać wiedzy ekspertów, którzy przed laty badali szczątki, ale zwraca uwagę, że kiedyś nie było takich możliwości technologicznych. „Telegraph” przypomina o tym, że wcześniej długo utrzymywano, że znalezione kości należą do mężczyzny.

Kim była Amelia Earhart?

Żyjąca w latach 1898-1937 pilotka zapisała się w historii lotnictwa jako rekordzistka świata w lotach długodystansowych. W 1932 r. jako pierwsza kobieta samotnie przeleciała Ocean Atlantycki. W kolejnych latach wykonała samotne przeloty na trasach: Los Angeles - Nowy Jork (3940 km w 18 godzin), Honolulu - Oakland (3860 km w 18 godzin) i Mexico City - Nowy Jork (3420 km w 14 godzin). Zaginęła w rejonie wysp Gilberta na Oceanie Spokojnym podczas drugiej próby lotu dookoła świata.