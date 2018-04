Niemcy planowali zagładę Warszawy? Historycy dotarli do nowych dokumentów

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, na portalu aukcyjnym eBay pojawiły się dokumenty zawierające archiwalne zdjęcia, statystyki i tabele dotyczące Warszawy. Zbiory podpisane hasłem „tajne” zostały wystawione do licytacji przez obywatela Niemiec. Dzięki czujności Jarosława Zielińskiego, historyka zajmującego się losami Warszawy, dokumenty trafiły już do Polski. Zakupił je szef Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Zagęszczenie budynków i lokalizacja szpitali

Dokumenty są teraz analizowane przez Zielińskiego i Ryszarda Mączewskiego, prezesa Fundacji Warszawa 1939. Segregatory, które zostały zlicytowane na aukcji to załączniki do szerszego dokumentu będącego raportem o Warszawie. Raport przepadł bez wieści, ale już same załączniki stanowią istną kopalnię wiedzy. Według badaczy dokumenty powstały na przełomie października i listopada 1939 roku.

W załącznikach znajdują się m.in. tabele dotyczące ludności żydowskiej i zagęszczenia budynków, co wskazuje na to, że Niemcy mogli od początku wojny planować ataki na cywilów. Na mapach zakreślono lokalizację szpitali oraz arterie komunikacyjne. Zaznaczono także siatkę obrony przeciwpożarowej, a na zdjęciach udokumentowano wyposażenie apteczek.

Szkody wyrządzane przez bomby

Według historyków Niemcy mogli gromadzić takie informacje, by pozyskać wiedzę o sposobach konstruowania budynków w Warszawie, a także o lokalizacji schronów. Taka wiedza mogła być przydatna przy ustalaniu, jakich bomb użyć, by dokonać zniszczenia jak największej ilości budynków. W analizowanych dokumentach znajdują się bowiem informacje o szkodach wyrządzanych przez bomby zrzucane na stolicę. Według ekspertów, zdobyte przez nich załączniki są poradnikiem, jak zniszczyć wielką metropolię. Jak zaznaczają, jest to jednak ich wstępna teza.