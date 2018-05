Naukowcy zbadali zęby Hitlera. „Pora zakończyć teorie spiskowe”

Zespół profesora Philippe'a Charliera dostał unikalną możliwość zbadania zębów Adofla Hitlera, które przechowywane są w Moskwie od końca II wojny światowej. – Zęby są autentyczne, nie ma tu żadnej wątpliwości. Nasze badania potwierdzają, że Hitler zmarł w 1945 roku – stwierdził naukowiec w rozmowie z AFP. – Pora zakończyć teorie spiskowe na temat Hitlera. On nie uciekł do Argentyny na pokładzie okrętu podwodnego, nie schował się w bazie w Antarktyce ani na ciemnej stronie Księżyca – mówił prof. Charlier.

Zęby Hitlera, które przebadał zespół Francuza, znajdowały się w Moskwie od końca wojny. Zostały wystawione na widok publiczny w 2000 roku, żeby uczcić 55. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Opinia publiczna przypomniała sobie o nich w zeszłym miesiącu, gdy wydane zostały po angielsku wspomnienia rosyjskiej tłumaczki, która pracowała w 1945 roku w Berlinie. Kobieta została poproszona o odnalezienie dokumentacji stomatologicznej Hitlera w celu potwierdzenia, że to jego szczątki znaleziono w bunkrze. Odnotowała wówczas, że porównanie potwierdziło, że odnalezione zwłoki należą do wodza III Rzeszy.

W marcu, a później czerwcu 2017 roku rosyjska FSB i wywiad oraz archiwa państwowe wydały zgodę, by po raz pierwszy od 1946 roku szczątki przechowywane w Moskwie przebadali naukowcy. Dostęp do nich uzyskał zespół francuskich badaczy pod wodzą prof. Charliera. Efekty ich pracy opublikowano w piątek na łamach „European Journal of Internal Medicine”.

Co zdradzają zęby Hitlera?

Naukowcy mogli na własne oczy obejrzeć fragment czaszki Hitlera z dziurą od pocisku po lewej stronie. Nie pozwolono im jednak pobrać próbek do badań z tego fragmentu. Porównali jednak cechy morfologiczne kości ze zdjęciami rentgenowskimi, które zostały wykonane na rok przed śmiercią Hitlera. Okazały się one tożsame.

Analiza przeprowadzona przez Francuzów wykazała zły stan uzębienia Hitlera, z licznymi protezami, wypełnieniami i kamieniem nazębnym. Nie znaleziono włókiem mięsa – przywódca III Rzeszy był wegetarianinem. Na zębach nie wykryto śladów prochu, co oznacza, że Führer nie popełnił samobójstwa, wkładając rewolwer do ust i strzelając, ale raczej celując w skroń z boku. Niebieskawe ślady na sztucznych zębach Hitlera są z kolei dowodem na to, że zażył on cyjanek, który wszedł w reakcję chemiczną z tworzywem, z którego została wykonana proteza.

Badania potwierdzają przyjętą przez dużą część historyków tezę, że Hitler zmarł 30 kwietnia 1945 roku, w bunkrze w Berlinie, wraz ze swoją towarzyszką Evą Braun. Zdaniem Charliera, wódz III Rzeszy po otrzymaniu informacji o wejściu armii sowieckiej do Berlina, zażył ampułkę cyjanku, po czym strzelił sobie w głowę.

