Polka pierwsza spośród „100 kobiet, które zmieniły świat”. Maryja Dziewica na 12. miejscu

Dziennikarze portalu History Extra przygotowali imponującą swoim rozmachem listę 100 najbardziej wpływowych kobiet w historii. Najpierw dziesięciu ekspertów podało po 10 kandydatek. Następnie czytelnicy magazynu mogli głosować na swoje typy. Później do każdej postaci dziennikarze historyczni BBC dopisali krótkie uzasadnienie. Poniżej zebraliśmy sylwetki kobiet z trzech pierwszych miejsc oraz kilku wybranych pozycji.

Miejsce 1. Maria Skłodowska-Curie

Fizyczka i chemiczka, zdobywała Nagrodę Nobla dwukrotnie: w 1903 i 1911 roku. Zapoczątkowała całą nową gałąź nauki - radiochemię. odkryła dwa nowe pierwiastki: rad i polon. Dzięki niej rozpoczęto badanie nowych metod leczenia raka z wykorzystaniem promieniotwórczości.



Miejsce 2. Rosa Parks

W 1955 roku Afroamerykanka z Mongomery w stanie Alabama sprzeciwiła się istniejącej w USA segregacji rasowej. Zapoczątkowane przez nią wydarzenia przyczyniły się do wywalczenia równych praw. Cztery lata po jej śmierci Barack Obama został pierwszym Afroamerykaninem na fotelu prezydenta USA.



Miejsce 3. Emmeline Pankhurst

Reformatorka, założycielka Woman's Social and Political Union. Prowadziła kampanię mającą na celu wywalczenie praw wyborczych dla kobiet. Jedna z założycielek ruchu sufrażystek.



Miejsce 6. Margaret Thatcher

Pierwsza kobieta na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Doszła do władzy w trudnym momencie w historii. Poradziła sobie z politycznym rozbiciem i ekonomiczną recesją.



Miejsce 11. Eleonora Akwitańska

Jedna z najzamożniejszych i najbardziej wpływowych kobiet średniowiecza. Królowa Francji i Anglii.



Miejsce 12. Maryja Dziewica

Matka Jezusa, czczona zarówno przez chrześcijan i muzułmanów, prawdopodobnie najsłynniejsza kobieta w historii.



Miejsce 13. Jane Austen

Jedna z najsłynniejszych Brytyjek w historii. Jej książki stały się literacką sensacją i do dziś potrafią inspirować czytelniczki na całym świecie.



Miejsce 15. Księżna Diana

W 1981 roku Diana Spencer została pierwszą żoną pretendenta do brytyjskiego tronu - Karola, księcia Walii. Ich wesele oglądało ponad 700 milionów widzów na całym świecie, a angażująca się w pracę charytatywną Diana przyciągała uwagę mediów nawet po rozwodzie w 1996 roku.



Miejsce 17. Królowa Wiktoria

Królowa Wiktoria pozostaje jednym z najbardziej ikonicznych władców Wielkiej Brytanii. Ukoronowana w 1837 roku była świadkiem olbrzymich przemian społecznych, technologicznych i ekonomicznych w Imperium Brytyjskim.



Miejsce 20. Matka Teresa

Ta urodzona w Albanii katolicka zakonnica spędziła większość swojego życia w Indiach. Pomagała chorym i najuboższym, nie bała się trędowatych. Jej charytatywne projekty dotarły do 130 krajów.



Miejsce 21. Marry Shelley

Córka filozofa Williama Godwina i feministki Mary Wollstonecraft, żona poety Percy'ego Bysshe Shelley'a - była w stanie wybić się z własnym nazwiskiem. Dzięki opowiadaniu o potworze doktora Frankensteina na stałe zapisała się w historii literatury.



Miejsce 22. Caryca Katarzyna II

Najdłużej rządząca Rosją kobieta. Zmodernizowała, powiększyła i wzmocniła swój kraj. Patronka artystów, wspierała edukację, przeprowadziła wiele reform.



Miejsce 24. Kleopatra

Władała Egiptem, bezpośrednio zaangażowana w kierowanie państwem zmagającym się z wieloma trudnościami. O jej słynnej urodzie pisało się przez całe wieki po jej śmierci.