Szczątki wiceadmirała Józefa Unruga są sprowadzane do Polski. Znamy plan uroczystości

Szczątki admirała i jego żony na pokładzie fregaty ORP gen. T. Kościuszko wyruszą z portu w Brest w drogę do Polski. 2 października admirał floty Józef Unrug wraz z małżonką spoczną w Kwaterze Pamięci gdyńskiego Cmentarza Marynarki Wojennej. Jego powrót do ojczyzny jest symbolicznym wypełnieniem ostatniej woli zmarłego, by spocząć obok swych podwładnych.

Kim był wiceadmirał Józef Unrug?

Admirał floty Józef Unrug urodził się 7 października 1884 r. w Brandenburgu koło Berlina, w rodzinie kultywującej polskie tradycje sięgające XVI w. W I wojnie światowej służył w cesarskiej marynarce wojennej. W 1919 r. zgłosił gotowość do odbudowy polskiej marynarki wojennej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej objął stanowisko dowódcy Floty i Obrony Wybrzeża. Później trafił do niewoli niemieckiej. Tragiczne lata działań wojennych zakończyły się dla niego 29 kwietnia 1945 r., kiedy żołnierze amerykańscy wyzwolili niemiecki obóz Murnau w Bawarii.

Po zakończeniu II wojny światowej, w Wielkiej Brytanii, Józef Unrug brał udział w demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Został I zastępcą szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, a 2 września 1946 r. otrzymał awans do stopnia wiceadmirała. W styczniu 1947 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari IV klasy. W 1948 r. razem z żoną wyjechali do Maroka. Od 1958 r. Józef i Zofia przebywali w domu spokojnej starości dla byłych kombatantów i polskich uchodźców politycznych w Lailly-en-Val koło Orleanu we Francji. Admirał zmarł w roku 1973. Jego żona odeszła w 1980 r. Oboje zostali pochowani na cmentarzu w Montrésor.

Program uroczystości udostępniony przez BBN

24 września 2018 r. – Montrésor

10.00 – uroczystości pogrzebowe w kościele w Montrésor

10.50 – msza święta

Przemówienia okolicznościowe: przedstawiciela rodziny; przedstawiciela RF; Ambasadora RP; Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

25 września 2018 r. – Brest

10:00 – rozpoczęcie uroczystości w Porcie Wojennym w Brest

10:10 – przemówienia okolicznościowe: przedstawiciela RF; Zastępcy Szefa BBN; Inspektora Marynarki Wojennej, zastępcy prezesa IPN dr Mateusza Szpytmy.

10:40 – wniesienie trumien na okręt

11:00 – spotkanie z rodziną, władzami lokalnymi, przedstawicielami Marynarki Wojennej Francji i środowiskami kombatanckimi

30 września 2018 r. – Port Wojenny w Gdyni

Ok. godz. 15.00 – powitanie ORP Kościuszko z trumnami adm. floty Józefa Unruga i Jego Małżonki śp. Zofii Unrug