Egipt. Odkryto „jedyny w swoim rodzaju” grobowiec sprzed 4 400 lat

Przedstawiciel Najwyższej Rady ds. Antyków Mostafa Waziri określił odkrycie jako „jedyne w swoim rodzaju w ciągu ostatnich dekad” . W grobowcu, znalezionym na terenie nekropolii Sakkara na południe od Kairu, zachowały się w doskonałym stanie zdobne hieroglify i posągi faraonów. Sceny namalowane na ścianach grobowca przedstawiają jego właściciela, królewskiego kapłana o imieniu Wahtye, jego matkę, żonę i innych krewnych. Oprócz tego kamienie zdobione są także scenami z życia codziennego – wytwarzania ceramiki, produkcji wina, występów muzycznych, żeglugi czy polowania.

Egipt. Odkryto grobowiec sprzed 4 400 lat

Początkowo badacze nie mogli dostać się do wnętrza, ponieważ drzwi były zapieczętowane, a dodatkowo konieczne było usunięcie gruzu sprzed wejścia. Gdy wreszcie się to udało, ich oczom ukazały się skarby ukryte wewnątrz grobowca. W 18 niszach znajdują się 24 barwione pomniki. W dolnej części budowli odkryto dodatkowych 26 mniejszych nisz z 31 płaskorzeźbami. Egipskie ministerstwo podkreśla, że to dopiero początek odkryć. Planowane jest dokładne zbadanie mierzącego 10 na 3 m głównego grobowca wraz z jego podziemiami. Już wiadomo, że w budowli znajduje się pięć miejsc pochówku, m.in. kapłana i jego matki.