Wyjątkowa pamiątka związana z rotmistrzem Pileckim trafiła do muzeum. To unikatowy rysunek

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau poinformowało, że do zbiorów instytucji trafiła wyjątkowa pamiątka związana z rotmistrzem Witoldem Pileckim, który był współtwórcą ruchu oporu w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. To rysunek wykonany w lecie 1943 roku w Nowym Wiśniczu. Rysunek przedstawia Witolda Pileckiego oraz Tomasza Serafińskiego, czyli osobę, której tożsamość Pilecki przyjął jako więzień Auschwitz. Pamiątkę przekazała muzeum córka Tomasza Serafińskiego.

Fałszywa tożsamość Witolda Pileckiego

Witold Pilecki ukrywał się w Warszawie. W tym czasie znalazł dowód tożsamości z nazwiskiem Tomasza Serafińskiego. Do spotkania Pileckiego i Serafińskiego doszło po ucieczce rotmistrza z Auschwitz. To wydarzenie było dla Pileckiego „wielkim przeżyciem”. Rotmistrz przez następne trzy miesiące ukrywał się w domu Serafińskiego. To właśnie w tym miejscu malarz Jan Stasiniewicz narysował „podwójny portret Witolda Pileckiego i Tomasza Serafińskiego”.

– Mamy świadomość, że to jest niezwykły dokument. On znajdował się u nas 76 lat. Rozstaję się z nim z wielkimi emocjami. Niemal ze łzami. Rozumiem jednak, że w Miejscu Pamięci będzie on miał większe znaczenie niż u nas. Symbolicznie rysunek ten odbył teraz tę samą drogę, którą Witold Pilecki odbył z Auschwitz do nas do Wiśnicza, ale w drugą stronę. Pilecki i Serafiński razem odnaleźli się w tym klimacie matejkowskim, atmosferze wolności i pewnego porozumienia dusz – powiedziała Maria Domańska, córka Tomasza Serafińskiego.

Dyrektor muzeum dr Piotr M. A. Cywiński stwierdził, ze rysunek ma „wyjątkową wartość emocjonalną”. – Na jednej kartce papieru sportretowane są dwie osoby, które w tak wyjątkowy sposób połączył los, patriotyzm i miłość do ojczyzny. Dlatego jestem głęboko wdzięczny rodzinie za decyzję o przekazaniu nam portretu. Tu będzie on nie tylko zabezpieczony, ale także dostępny dla wszystkich. To jedna z niewielu pamiątek, która pozostała po rotmistrzu – dodał. Dyrektor muzeum zapowiedział także, że zostanie wykonana kopia rysunku, która zostanie przekazana rodzinie, by pamiątka nadal mogła „świadczyć o losach Witolda Pileckiego i Tomasza Serafińskiego w miejscu ich spotkania”. Na rewersie rysunku znajduje się podpis Tomasza Serafińskiego oraz Witolda Pileckiego, który podpisał się jako „Witold Tomasz Serafiński”.

Historia Tomasza Serafińskiego i Witolda Pileckiego

W grudniu 1943 roku Niemcy aresztowali Tomasza Serafińskiego jako uciekiniera z Auschwitz. Trafił do więzienia w Bochni, a później na Montelupich. Był torturowany. Po trzech tygodniach, po interwencji żony, został zwolniony. Nie odzyskał jednak pełni zdrowia.

Witold Pilecki został przywieziony do Auschwitz 22 września 1940 roku. W obozie został zarejestrowany pod nazwiskiem Tomasz Serafiński, którego używał w konspiracji. Podczas rejestracji otrzymał numer 4859. Był jednym z twórców obozowego ruchu oporu. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku Witold Pilecki w obawie przed dekonspiracją, zbiegł z obozu razem z dwoma kolegami. W czerwcu 1943 roku napisał raport, który przekazał Komendzie Głównej Armii Krajowej. Opisał w nim między innymi swoje przeżycia, działalność konspiracyjną, a także terror panujący w obozie z uwzględnieniem stosowanych metod mordowania więźniów.

W sierpniu 1944 roku Pilecki walczył w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku trafił do niewoli. Wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich przedostał się do Włoch, gdzie wstąpił do II Korpusu Polskiego. Po powrocie do kraju jesienią 1945 roku prowadził działalność wywiadowczą na rzecz II Korpusu. Dwa lata później został aresztowany przez władze komunistyczne. 15 marca 1948 roku skazano go na karę śmierci za rzekome szpiegostwo i stracono w więzieniu na Mokotowie 25 maja 1948 roku.

Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, a 6 września 2013 roku awansowany do stopnia pułkownika.

