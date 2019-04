Kazimierz Pułaski był kobietą? Sensacyjne wyniki badań szkieletu bohatera Polski i USA

Naukowcy uważają, że Pułaski miał wrodzony przerost nadnerczy. W takiej sytuacji osoba będąca biologicznie kobietą, produkuje w swoim organizmie duże ilości męskich hormonów, co prowadzi do jej nietypowego rozwoju. Pułaski miał mieć kobiecą miednice oraz kobiece rysy twarzy. Naukowcy uważają, że był osobą interseksualną z biologicznymi cechami kobiety.

– To jedyne wytłumaczenie tego, co odkryliśmy podczas badania szkieletu Pułaskiego – powiedziała „Chicago Tribune” dr Virginia Estabrook z Georgia Southern University.

Tajemniczy szkielet u stóp monumentu Pułaskiego

Historyk Chuck Powell był członkiem zespołu oryginalnie badającego tajemniczy szkielet zakopany w pobliżu pomnika Pułaskiego w Savannah w 1996 roku. Wtedy nie potwierdzono ostatecznie, czy szkielet należy do Pułaskiego. Na stronie Georgia Southern University możemy przeczytać, że naukowcy już 23 lata temu uznawali szkielet za kobiecy. Dlatego popularna stała się teza, że w grobowcu pochowano kogoś innego. Ze względu na brak funduszy nie ukończono wtedy badań genetycznych odnalezionych szczątków.

Do badań powróciły w 2015 roku dr Virginia Estabrook i Lisa Powell, córka wspomnianego historyka. Pierwsza miała dostęp do materiału DNA odnalezionego szkieletu, druga zaś odziedziczyła notatki ojca z czasów prac w 1996 roku. Kobiety ponownie przeanalizowały dostępne dane, w tym notatki i analizy szczątków szkieletowych Pułaskiego. Dołączyła do nich także dr Megan Moore, profesor antropologii na Eastern Michigan University, zajmująca się badaniem szczątków ludzi interseksualnych na całym świecie.

Badania DNA domniemanego szkieletu Pułaskiego

Dzięki finansowemu wsparciu przez kanał telewizyjny Smithsonian Channel udało się dokończyć badania DNA szkieletu. Materiał genetyczny porównano z tym uzyskanym od potomkini siostrzenicy Pułaskiego. Dodatkowo naukowcy przeanalizowali kształt i ułożenie ran szkieletu oraz zbadali fragmenty pocisków, które miały zabić Pułaskiego. Analiza tych wszystkich śladów wskazuje na to, że szkielet rzeczywiście może należeć do polskiego bohatera.

– Nierzadko można przepisać książki historyczne – stwierdził Tim Evans, producent dokumentu, sugerując doniosłość odkrycia zespołu.

Cała tajemnicza historia Pułaskiego ma zostać przedstawiona w filmie dokumentalnym z serii America’s Hidden Stories, zatytułowanym „Czy generał był kobietą?”, który ma mieć premierę 8 kwietnia.

Kim był Kazimierz Pułaski?

Kazimierz Michał Władysław Wiktor Pułaski herbu Ślepowron urodził się w marcu 1745 roku w Warszawie. Walczył o niepodległość Polski z rosyjskim zaborcą, a po klęsce konfederacji barskiej w 1772 roku emigrował z Polski i dotarł do powstających właśnie Stanów Zjednoczonych. Tam brał udział w kolejnej wojnie, tym razem o niepodległość USA. Za swoje zasługi na polu bitwy został mianowany generałem brygady kawalerii. Zmarł w wyniku ran 11 października 1779 roku podczas oblężenia Savannah.

Amerykanie uznają Pułaskiego za twórcę swojej kawalerii. Pułaski prawdopodobnie uratował także życie Jerzego Waszyngtona podczas bitwy nad rzeką Brandywine, ostrzegając przyszłego prezydenta przed naciągającymi wojskami Brytyjczyków. 11 października, w rocznicę śmierci generała obchodzony jest Dzień Pamięci Generała Pułaskiego (General Pulaski Memorial Day). W kilku stanach na początku marca obchodzony jest również Casimir Pulaski Day, święto upamiętniające urodziny Pułaskiego. Uroczystość świętowana jest głównie w stanie Illinois, gdzie znajduje się największe skupisko Polonii amerykańskiej. Odbywają się wtedy huczne parady uliczne na część Polaka, a w wielu szkołach dzieci mają dzień wolny.