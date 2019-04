Chromowana broń sprzed 2 tys. lat? Tajemnica Terakotowej Armii rozwiązana

Jak wynika z najnowszych badań, o których informuje agencja Reutera, dobry stan zakonserwowania broni Terakotowej Armii to wynik czystego zbiegu okoliczności. Naukowcy zbadali 464 sztuk broni. Na jej dobre stan zachowanie wpłynęły takie czynniki jak wysoka zawartość cyny w brązie, z którego wykonano miecze i groty strzał oraz włóczni, a także korzystny skład gleby, w której przez setki lat spoczywały figury.

Sam chrom na powierzchni broni pochodził z lakieru, którym chińscy rzemieślnicy pokrywali całe rzeźby. Przede wszystkim terakotę, z której zostały wykonane. To jednoznacznie świadczy o tym, że chrom nie był użyty w celu ochrony i lepszego zachowania metalu przed korozją.

– Lakier nałożony na Terakotową Armię służył jako podkład przed pomalowaniem figur na różne kolory. Uważamy, że prawdopodobnie zastosowano go również do obecnie zniszczonych części drewnianych, takich jak uchwyty i trzonki broni – powiedział Marcos Martinón-Torres, archeolog z Uniwersytetu w Cambridge, który prowadził badania opublikowane w czasopiśmie „Scientific Reports”. – Broń terakotowej armii zachowała się w bardzo dobrym stanie, ale nic nie wskazuje na to, że wynika to z czegoś innego niż z czystego przypadku – dodał.

Terakotowa Armia

Terakotowa Armia to zbiór ponad ośmiu tysięcy figur wojowników naturalnej wielkości wykonanych z terakoty, czyli wypalonej gliny. Rzeźby odnaleziono przez przypadek w 1974 roku w pobliżu grobowca pierwszego chińskiego cesarza Qin Shi, który zmarł w 210 r. p.n.e. Według chińskich wierzeń, Terakotowa Armia miała strzec cesarza i pomóc mu odzyskać władzę w życiu pozagrobowym.

Figury wojowników ustawione są w szyku bojowym. Wśród nich znajdują się rzeźby piechurów, łuczników, kuszników i wojskowych oficerów, a także ich wierzchowców oraz rydwanów i wozów bojowych. Żołnierze mają określone rangi wojskowe. Dzierżą też oryginalną broń właściwą dla swoich formacji. Co ciekawe, rzeźby nie prezentują wyłącznie wojowników. Odnajdujemy wśród nich akrobatów, muzyków, tancerzy, medyków i pracowników administracji cesarza. W mauzoleum znajdują się również figury zwierząt, m.in. koni, bocianów, żurawi oraz kaczek.

Rzeźby mają zindywidualizowane rysy twarzy, co świadczy o tym, że pozowali do nich różni ludzie. Twarze figur ukazują także różne emocje. Pierwotnie wszystkie rzeźby były pomalowane na kolory jasnoczerwony, niebieski, różowy i złoty. Pod wpływem powietrza oryginalne barwy figur stopniowo zanikają, a na ich powierzchni pojawia się najczęściej zielony kolor.

Terakotowa Armia od 1987 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Czytaj także:

Marco Polo nie był pierwszy? "Zachód kontaktował się z Chinami na długo przed nim" - twierdzą eksperci