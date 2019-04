„Sielankowy obraz Bandery” w ukraińskiej telewizji publicznej? Jest sprzeciw polskiego ambasadora

„ Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie protestuje przeciwko próbom wybielania Stepana Bandery w eterze ukraińskiej telewizji publicznej ” – z takim komentarzem Ambasada RP na Ukrainie zamieściła w swoich mediach społecznościowych list ambasadora, skierowany do prezesa zarządu Narodowej Publicznej Teleradiokompanii Ukrainy Zuraba Alasanii. Kopia listu została również wysłana do Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkina. Polska ambasada odniosła się do wyemitowanego w sobotę 6 kwietnia w publicznej stacji UA:PERSZYJ programu „Historia utajniona. Emocje wokół Bandery”. Autorem programu jest ukraiński historyk i dziennikarz Ołeksandr Zinczenko.

„Sielankowy obraz S. Bandery”

„ Media publiczne mają do wypełnienia szczególną misję w społeczeństwie demokratycznym. Wyrażane na ich antenie poglądy powinny edukować i przybliżać społeczeństwu zagadnienia w najważniejszych obszarach życia społecznego, w tym również w kwestiach historycznych ”. – napisał w liście polski ambasador. Podkreślił również, że w tym procesie szczególnie ważne jest zachowanie obiektywizmu, faktografii i ścisłe przestrzeganie żelaznych zasad dziennikarstwa. „ W opinii Ambasady, program prowadzony przez O. Zinczenkę stał się karykaturą wspomnianej misji ” – dodał.

Jak stwierdza Cichocki w liście, do telewizyjnego studia zaproszono 4 gości, z których wszyscy byli zwolennikami S. Bandery, a sama dyskusja robiła wrażenie wyreżyserowanej. „ Zupełnie pominięto zbrodniczy wymiar stworzonej przez S. Banderę ideologii integralnego nacjonalizmu i jej skutki w postaci tysięcy bestialsko zamordowanych mieszkańców ziem dzisiejszej Ukrainy innej niż ukraińska narodowości ”. – stwierdził ambasador. Niepokój ambasady wzbudził też „ sielankowy obraz S. Bandery ”, który starali się zbudować uczestnicy wydania. To „ dyskwalifikuje uczestników programu nie tylko jako historyków, ale także członków Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa (W. Wiatrowycz, O. Zinczenko) ”.

„Schemat działania rosyjskiej dezinformacji”

Ambasador skrytykował również przedstawiony w programie obraz Polski. Stwierdził, że autorzy programu przedstawili „ funkcjonujące w Polsce mity wobec S. Bandery ” i „krytykę” tej postaci w naszym kraju, ale nie powołali się przy tym na na żadne źródła i nie wskazali autorów krytycznych ocen. Nie dali również możliwości wypowiedzenia się stronie polskiej w tej sprawie. „ Schemat przypisywania innej stronie tez, by je następnie obalić bez dania możliwości wypowiedzi krytykowanemu został wielokrotnie opisany jako schemat działania rosyjskiej dezinformacji ”. – powiedział Cichocki. „R zeczpospolita Polska uważa dialog historyczny z Ukrainą za absolutnie niezbędny. Niemniej powinien on opierać się na prawdziwe i z poszanowaniem wrażliwości drugiej strony ” – dodał.

Ukraińska Powstańcza Armia

Zbrojnym ramieniem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów była Ukraińska Powstańcza Armia. UPA jest odpowiedzialna za czystki etniczne ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, które trwały od 1943 r. W trakcie rozpoczętej w 1943 roku na Wołyniu czystki etnicznej, prowadzonej przez oddziały UPA i miejscowych chłopów, zginęło od 30 do 60 tysięcy Polaków. Przez polskich historyków tzw. zbrodnia wołyńska uznawana jest za ludobójstwo. Ukraińcy mówią o 10-12, a nawet 20 tysiącach swoich ofiar. Celem akcji było zmuszenie do ucieczki wszystkich Polaków z Wołynia. Działania zbrojne Ukraińcy podjęli po tym, gdy Polacy odmówili opuszczenia tych terenów.

Stepan Bandera

Przywódcą jednej z frakcji OUN był Stepan Bandera. Jako działacz, a potem przywódca ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego w międzywojennej Polsce, Bandera był organizatorem akcji terrorystycznych przeciwko państwu polskiemu i ZSRR, m.in. zamachów w 1933 roku na konsulat radziecki we Lwowie oraz w 1934 roku na ministra spraw wewnętrznych II RP Bronisława Pierackiego. Za zamach na Pierackiego został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywocie. Uwolniony został po upadku II Rzeczypospolitej. 30 czerwca 1941 roku Bandera ogłosił we Lwowie powstanie niepodległego państwa ukraińskiego, za co w lipcu 1941 był aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie w Sachsenhausen. Przebywał tam do września 1944 r. Po II wojnie światowej Bandera zamieszkał w Monachium pod przybranym nazwiskiem Stefan Popiel. Zginął w październiku 1959 roku zamordowany przez agenta KGB Bohdana Staszyńskiego.