„Niezwyciężeni. Czas próby” już na YouTube. O czym opowiada nowa animacja IPN?

Niezwyciężeni. Czas próby jest opowieścią o niezłomnej walce, poświęceniu, nadziei i marzeniach. Twórcy filmu pokazują wysiłek pokolenia Polaków, którzy niezłomnie walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości, a w czasie pokoju ogromnym nakładem budowali wolną ojczyznę często odnosząc przy tym sukcesy na skalę światową. Film stara się przekazać, że Polska przed wybuchem II wojny światowej była prężnie rozwijającym się państwem gotowym stawić czoła największym wyzwaniom historii.

Pomysłodawcą filmu jest Instytut Pamięci Narodowej. „Druga część Niezwyciężonych wpisuje się w projekt Biura Edukacji Narodowej pokazania najważniejszych epizodów historii Polski w sposób atrakcyjny dla młodego pokolenia i odbiorcy zagranicznego – mówi Adam Hlebowicz dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. – Wydarzenia pokazane w naszej animacji rozgrywają się w okresie 1918-1939, a więc poprzedzają te, ukazane w filmie z 2017 r. Są jednak elementy łączące te dwie części zarówno merytorycznie, jak artystycznie, ale niech to będzie niespodzianką dla naszych widzów – dodaje.

Druga część Niezwyciężonych operuje tym samym stylem plastycznym co pierwszy film, ale rozgrywa się na innych emocjach – pozytywnych i ciepłych. Bohaterowie filmu przechodzą przez kolejne wydarzenia walcząc, decydując w wyborach i projektując przyszłość odrodzonej Polski. Wychodzimy poza aspekty militarne, by ukazać zwykłe życie naszych bohaterów” – mówi Krzysztof Noworyta producent filmu ze studia Tengent.

Galeria:

„Niezwyciężeni. Czas próby” - nowa animacja IPN

„W filmie chcieliśmy pokazać złożoność i dynamikę okresu 1918 – 1939. Dziś nie zdajemy sobie sprawy jak wielkim wysiłkiem było odzyskanie niepodległości, a jak jeszcze większym jej utrzymanie i budowanie niepodległego państwa, po ponad 100-letniej, wyniszczającej polityce zaborców. Film ma pokazać wysiłek całego pokolenia pracującego dla „Niepodległej”. W animacji znajdą się również postaci znane z podręczników historii. W filmie ukazujemy wielowymiarowość tych działań. Każda scena i kadr jest gotowym materiałem edukacyjnym pełnym symboli, odniesień i znaczeń, zachęcamy do samodzielnego zgłębiania tej historii” – mówi Rafał Pękała, autor scenariusza i koordynator projektu z Instytutu Pamięci Narodowej.

Prace nad filmem trwały 6 miesięcy i realizowane były przez 50-osobowy zespół grafików kierowanych przez Juranda Szelę z Juice. Narratorem wersji polskiej jest znany widzom z części pierwszej Mirosław Zbrojewicz, a wersji angielskiej kanadyjski lektor filmowy Peter Jaycock.

- Niezwyciężeni to polski brand popkulturowy, który używa uniwersalnego języka animacji i dzięki temu łatwo dociera do masowej widowni. Wizualna atrakcyjność i wciągająca narracja sprawia, że opowiadamy o naszej historii w komunikatywny i świeży sposób. Celowo budujemy ciągłość między oboma filmami i mam nadzieję, że to nie koniec tej historii – dodaje Marcin Kobylecki szef studia Tengent.

Instytut Pamięci Narodowej od kilku lat, za pośrednictwem filmów animowanych, pokazuje i wyjaśnia złożoność polskiej historii, również obcokrajowcom. Do znanych produkcji IPN należą: Niezwyciężeni (2017), Gra o Niepodległą (2018) i wiele innych. Najnowszy film Niezwyciężeni. Czas próby wpisuję w spójny przekaz kreowany przez IPN w ramach działań edukacyjnych Biura Edukacji Narodowej.

Premiera polskiej wersji animacji odbyła się 28 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00, angielskiej o g. 15.00 w mediach społecznościowych Instytut Pamięci Narodowej. Film dostępny jest na kanałach społecznościowych IPN facebook i youtube, przygotowane zostały również napisy w 7 wersjach językowych: włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej, hebrajskiej, chińskiej, rosyjskiej i niemieckiej.

Czytaj także:

W taki sposób historii Polski jeszcze nie pokazywano. Zobacz film „Niezwyciężeni”Czytaj także:

YouTube zablokował anglojęzyczną wersję filmu „Niezwyciężeni”. Roszczenia zgłosił „Jan Kozłowski”Czytaj także:

Niemiecka historyk skrytykowała animację IPN. „Polacy uczestniczyli w eksterminacji Żydów”