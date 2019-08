Prezydent Andrzej Duda: Ten kto chwyta za broń, by walczyć o polskość, jest jak polski żołnierz

Prezydent Andrzej Duda swoje wystąpienie rozpoczął od słów: „Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy” . – Myślę, że te słowa mieli w pamięci wszyscy żołnierze, w ponad milionowej armii szli wtedy, walcząc na front. Myślę, że to samo na myśli mieli ci mieszkający tutaj, Ślązacy, którzy stanęli po to, aby walczyć, by tutaj była Polska – mówił.

Później Duda przypomniał historię śląskich powstańców, zaznaczając, że „ten, kto chwyta za broń, by walczyć o polskość, jest jak polski żołnierz” . – Polski Górny Śląsk to dzieło trzech powstań, trzech wielkich czynów zbrojnych. Dzięki temu ta ziemia stała się częścią odradzającej się Rzeczpospolitej. Część i chwała bohaterom, cześć ich pamięci! – podkreślił. – Dzisiaj ponownie mamy wielką defiladę. Dlatego, że nic się nie zmieniło. Wojsko Polskie stanowi mur ochronnych dla obywateli lojalnych wobec Rzeczpospolitej. Dla nas Polaków to właśnie jest najważniejsze. Żeby obywatele RP, bez znaczenia na narodowość, byli lojalni – dodał.

Prezydent Andrzej Duda podziękował żołnierzom i życzył im i ich najbliższym, by „Polska rozwijała się bezpiecznie, a żeby program modernizacji dalej się rozwijał” . Chcę podkreślić, wierzę, że polski rząd, jak i MON, są absolutnie zdeterminowani, by program modernizacji zwiększać i zwiększać wydatki na obronność – mówi. Cieszę się, że w naszym kraju są sojusznicze wojska, które zobaczycie dziś w defiladzie. Sojusznikom także dziękuję -dodał. – Cześć i chwała bohaterom! – zakończył.

Dzisiejszą część obchodów zwieńczy defilada „Wierni Polsce”, w której głównymi ulicami Katowic przejdzie 2600 żołnierzy polskich i wojsk sojuszniczych.

Czytaj także:

Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie. Podczas uroczystości mówił o „wstrętnym pomówieniu"