NA ŻYWO: 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Wieluniu o pojednaniu, w Gdańsku o odszkodowaniach

05:45 Po zakończeniu modlitwy, w Wieluniu odczytano Apel Pamięci. 05:32 Komentowane z pewnością będą też słowa Stanisława Karczewskiego:

05:31 W Gdańsku przemawia teraz Frans Timmermans. 05:30 Frank-Walter Steinmeier: Który Niemiec chce teraz patrzeć na zbrodnie popełnione przez Niemców? Ma z tym do czynienia każdy, kto urodzi się Niemcem.



"Przeszłość nie mija, jak również nie zmienia się nasza odpowiedzialność". Jako prezydent Republiki Federalnej Niemiec chcę zapewnić: nie zapomnimy. Chylę czoła przed polskimi ofiarami i proszę o wybaczenie.



Ostatnie słowa prezydent Niemiec powtórzył w języku polskim. 05:25 Komentatorzy wracają do przemówienia Aleksandry Dulkiewicz, które z pewnością będzie głośno komentowane w najbliższych dniach.

05:23 Morawiecki: Odrabiamy przez ostatnich 30 lat tamte straty: materialne, duchowe, gospodarcze, finansowe. I o tym trzeba pamiętać. 05:20 Morawiecki: Trzeba to podkreślić, że ta czarna noc, która spadła na Polskę 1 września równo 80 lat temu oznaczała nie tylko podpalenie polskich domów, oznaczała również śmierć dla polskiej nadziei, przyszłości. Straty materialne zadane przez Niemców były co najmniej kilkadziesiąt razy większe od wysiłku budżetowego ówczesnego państwa polskiego. Trzeba o tym mówić, domagać się prawdy, domagać się zadośćuczynienia. 05:20 Morawiecki: W czasach tej apokalipsy budowaliśmy fenomen na skal światową: państwo podziemne z własną administracją, które karało kolaborantów śmiercią. Bo wola polskiej wolności nigdy nie została złamana. 05:19 Morawiecki: Ofiarna walka Polaków na Westerplatte miała trwać 7 godzin, trwała 7 dni. Był to przedsionek piekła, Niemcy pokazali wtedy do czego są zdolni. Żołnierze z Westerplatte i innych miejsc dawali świadectwo bohaterstwa żołnierza polskiego. 05:18 W Gdańsku przemawiać zaczął premier Mateusz Morawiecki. Żołnierze z Westerplatte i innych miejsc dawali świadectwo bohaterstwa żołnierza polskiego. 05:18 W Gdańsku przemawiać zaczął premier Mateusz Morawiecki. 05:17 Duda: Prezydent Niemiec spytał mnie, gdzie powinna zostać uczczona rocznica II wojny światowej. Wskazałem Westerplatte i Wieluń. Powiedział: proszę wybrać. Prezydent wybrał Wieluń i to dlatego jesteśmy tu dzisiaj razem. Jestem przekonany, że łatwiej jest pojechać tam, gdzie walczyli żołnierze niż tam, gdzie wojsko zbombardowało śpiących ludzi. 05:16 Duda: Panie prezydencie, dziękuję za tę obecność i za tę postawę. Patrzę na pana, rozmawiamy i widzę człowieka, który przybył z pokorą, aby oddać hołd, oddać cześć, podzielić ból. Ale dla mieszkańców - tak myślę, bo tak jest dla mnie - jedna rzecz jest najważniejsza. Że jest pan tutaj i to jest forma moralnego zadośćuczynienia. Że staje pan w prawdzie i wobec prawdy, bardzo trudnej dla Niemców i Niemiec. Ale ponieważ tej prawdzie nigdy Niemcy nie zaprzeczały, to ta prawda ma moc wyzwalającą, moc niesienia przebaczenia, łączenia, budowania przyjaźni. 05:14 Duda: Jest z nami prezydent RFN, Frank-Walter Steinmeier i ambasador Niemiec. Sądzicie państwo, że to jest łatwe - przyjechać do miasta, które 80 lat wcześniej zostało bestialsko zniszczone przez ludzi z pokolenia ich ojców i dziadków? 05:13 twitter.com 05:12 Na Westerplatte przemawiać zaczął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. 05:11 Duda: Nie wolno zapomnieć o II wojnie światowej, aby taka sytuacja już nigdy się nie powtórzyła. 05:10 Duda: Trudno sobie to dzisiaj chyba w ogóle wyobrazić. Jak widać jednak świat musiał przeżyć tę straszliwą hekatombę, która kosztowała miliony istnień. Największa hekatomba w dziejach ludzkości. Straszliwa dla Polski, która straciła 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony obywateli pochodzenia żydowskiego. 05:07 Duda: To tamten moment tego wrześniowego poranka tamtą II RP kończył. 05:06 Duda: To było takie typowe wtedy polskie miasto. Tu mieszkali Polacy katolicy, tu mieszkali Żydzi, obywatele RP, tu mieszkali także ewangelicy. Mieszanka kultur, zwyczajów, taka klasyczna II Rzeczpospolita, która zniknęła. Niestety, prawdopodobnie bezpowrotnie. 05:05 Andrzej Duda: Kto mógł się tego spodziewać, że II wojna światowa rozpocznie się od tak drastycznego aktu, dokonanego przecież przez cywilizowany naród, jeden z najstarszych w Europie. Przez naród o tak wielkim wkładzie w historię, kulturę. Naród, w którym było tak wielu ludzi wierzących. Kto mógł się spodziewać, że wojna zacznie się od aktu barbarzyństwa, od aktu terroryzmu. 05:04 W Gdańsku nastąpi teraz odczytanie listu prezydenta Andrzeja Dudy. Tymczasem w Wieluniu prezydent przypomina, że w Wieluniu w momencie bombardowania nie było żadnych wojsk, było to cywilne, bezbronne miasto. 05:03 Dulkiewcz: Z Westerplatte apelujemy: pokój, nie wojna. Nigdy więcej wojny. 05:00 W Wieluniu głos zabrał prezydent Andrzej Duda. 04:58 Okrasa: Mam nadzieję, że dzisiejsze obchody wybuchu II wojny światowej z udziałem prezydentów Polski i Niemiec będą kolejnym znaczącym krokiem na drodze budowania przyjacielskiej drogi między naszymi narodami. Ufam, że to miasto znów zapisze się w historii, tym razem jako miasto pokoju i pojednania. 04:57 Dulkiewicz: 80 lat temu tutaj na Westerplatte ciszę rozdarły salwy z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein. Bilans ofiar i strat tamtej wony jest przerażający. Chylimy dziś głowy, by jak co roku wspomnieć o ofiarach tamtej wojny. O żołnierzach, którzy ginęli z bronią w ręku pod biało-czerwonym sztandarem, o tych, którzy ginęli w obozach, o cywilach. Cześć ich pamięci. 05:56 Na Westerplatte jako pierwsza głos zabrała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. W pierwszej kolejności powitała marszałka Sejmu i Prezesa Rady Ministrów. 04:54 Jako pierwszy w Wieluniu głos zabrał burmistrz miasta, Paweł Okrasa. W pierwszej kolejności powitał naocznych świadków bombardowania oraz prezydentów Polski i Niemiec. 04:51 Na Westerplatte odegrano hymn Polski. 04:50 W Wieluniu nastąpiło odegranie hymnów Polski oraz Niemiec. 04:49 W Wieluniu, poprzez minutę ciszy, oddano hołd ofiarom bombardowania 04:45 Syreny rozbrzmiały także na Westerplatte. 04:44 Na uroczystościach w Gdańsku obecni są premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

04:41 Rozpoczęły się uroczystości na Westerplatte w Gdańsku. 04:40 Punktualnie o godzinie 04:40 w Wieluniu rozbrzmiały syreny alarmowe. 04:29 W Wieluniu rozpoczynają się uroczystości z udziałem prezydentów Polski i Niemiec: Andrzeja Dudy oraz Franka-Waltera Steinmeiera 04:27 Premier Mateusz Morawiecki jest już na Westerplatte

04:26 Westerplatte:

04:25 Wieluń:

04:24 Tegoroczne uroczystości państwowe rozpoczną się około godziny 4:30

1 września 1939 roku nazistowskie Niemcy pod przywództwem Adolfa Hitlera bez przewidzianego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się kampania wrześniowa, znana także jako wojna obronna Polski 1939 roku. Od 3 września do wojny oficjalnie włączyli się polscy sojusznicy: Francja i Wielka Brytania, jednak podjęte przez nich działania były zdecydowanie niewystarczające. 17 września cios w plecy II Rzeczpospolitej wbił Związek Radziecki, który na mocy tajnego załącznika do paktu Ribbentrop-Mołotow zaatakował Polskę od wschodu.