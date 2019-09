Zdradziecki atak ZSRR. 80 lat temu Stalin zadał cios w plecy walczącej z Hitlerem Polsce

Armia Czerwona wkracza do polskiego Wilna

Tajny protokół towarzyszący paktowi Ribbentrop-Mołotow nie zawierał, wbrew powszechnej opinii, zobowiązania ZSRR do zbrojnego wystąpienia przeciwko Polsce – określał on tylko kształt postulowanych przyszłych granic. Pod koniec sierpnia 1939 r. było jednak jasne, że podział polskiego terytorium może nastąpić jedynie w wyniku wojny. Kwestią otwartą było natomiast to, czy Stalin weźmie w niej udział.