Ta sprawa połączyła Sikorskiego i Fotygę. Europarlament przyjął ważną dla Polaków rezolucję

– Po niełatwych negocjacjach byliśmy w stanie ponad podziałami politycznymi uzgodnić wspólny projekt rezolucji. To jest światełko nadziei, że Europa jest zdolna do wspólnej pamięci – mówiła podczas środowej debaty poprzedzającej głosowanie Anna Fotyga z PiS.

– Chciałbym się zgodzić z panią minister Anną Fotygą, że rotmistrz Witold Pilecki byłby dobrym patronem – poparł europosłankę PiS Radosław Sikorski z PO. – To polski oficer, który zgłosił się dobrowolnie do Oświęcimia. Zamiast nagrody za to bohaterstwo został zamordowany przez władze komunistyczne w sfingowanym procesie – podkreślał Sikorski.

W czwartek odbyło się głosowanie nad rezolucją, w którym została ona przyjęta większością 535 głosów przy 66 przeciw. Rezolucja „w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy” wzywa m.in. do ustanowienia dnia 25 maja, czyli rocznicy śmierci Witolda Pileckiego, Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, który ma być „wyrazem szacunku i hołdem dla wszystkich tych, którzy walcząc z tyranią, wykazali bohaterstwo i prawdziwą miłość do ludzkości, a także posłuży przyszłym pokoleniom za wyraźny przykład prawidłowej postawy, jaką należy przyjąć w obliczu zagrożenia totalitarnym zniewoleniem”. Rezolucja nie jest prawnie wiążąca. Ostateczna decyzja o obchodach nowego święta należy do poszczególnych krajów Unii.

Pomysł jako pierwsza zgłosiła frakcja konserwatystów, do której w europarlamencie należy PiS. Następnie nad jej treścią pracowali konserwatyści, Europejska Partia Ludowa, do której należą PO i PSL, socjaliści z SLD i Wiosną oraz liberałowie.

Rezolucja wzywa też m.in. do „potępiania i zwalczania wszelkich form negowania Holokaustu, łącznie z trywializowaniem i minimalizowaniem skali zbrodni nazistów i ich kolaborantów i osądzenia zbrodni i aktów agresji, jakich dopuściły się totalitarne reżimy komunistyczne i reżim nazistowski”. Potępia „wszelkie manifestacje i inne działania propagujące ideologie totalitarne, takie jak nazizm i stalinizm, w UE” oraz „fakt, że ekstremistyczne i ksenofobiczne siły polityczne w Europie coraz częściej uciekają się do przeinaczania faktów historycznych i posługują się symboliką i retoryką, która przywołuje na myśl aspekty propagandy totalitarnej, takie jak rasizm, antysemityzm i nienawiść wobec mniejszości seksualnych i innych mniejszości”.

Europosłowie podkreślili w dokumencie, że „tragiczna przeszłość Europy powinna nadal stanowić źródło moralnej i politycznej inspiracji pomagającej zmierzyć się z wyzwaniami dzisiejszego świata, do których należy walka o bardziej sprawiedliwy świat, stworzenie otwartych i tolerancyjnych społeczeństw i wspólnot, obejmujących mniejszości etniczne, religijne i seksualne, a także sprawienie, by wartości europejskie były uznawane przez wszystkich”.

Jednak nie wszyscy poparli treść rezolucji. Jorgios Georgiu, europoseł z Cypru, nalezący do skrajnie lewicowej frakcji GUE/NGLmówił o „milionach komunistów, którzy poświęcili życie, byśmy mogli żyć w wolności”. – Armia radziecka podjęła walkę z wrogiem, a teraz ich obwiniamy – podkreślał Georgiu. Rezolucje krytykował też Słowak Miroslav Radaczovsky.