Edward Shepard Creasy w swojej książce sformułował słynną już listę piętnastu bitew, które zmieniły bieg historii. Później do jego wskazań dopisano kolejne starcia. Postanowiliśmy zapytać Was o zwycięzców. Większość bitew z "The Fifteen Decisive Battles of the World: from Marathon to Waterloo" znamy przecież z lekcji historii, dlatego nie powinniście mieć większych problemów z tym wyzwaniem.