Niezwykłe odkrycie w Egipcie. Znaleziono 20 nienaruszonych trumien sprzed tysięcy lat

Ponad 20 trumien pomalowanych na jaskrawe kolory odkryto w tebańskiej nekropoli El-Assasif, na zachodnim brzegu Nilu. Trumny ułożone były w dwóch warstwach, jedne na drugich. O znalezisku egipskie Ministerstwo Starożytności poinformowało w mediach społecznościowych. „Trumny są nienaruszone i zapieczętowane” – podkreśla ministerstwo w swoim wpisie.

Więcej szczegółów na temat niezwykłego znaleziska egipskie Ministerstwo Starożytności ma podać na konferencji prasowej, która odbędzie się w najbliższą sobotę, 19 października.

Nekropolia El-Assasif

El-Assasif to egipska nekropolia egipska położona na zachodnim brzegu Nilu w Tebach w pobliżu Doliny Królów. przy wejściu do suchej zatoki prowadzącej do Deir el-Bahari i na południe od nekropolii Dra Abu el-Naga.

Większość pochówków w El-Assasif pochodzi z 25. i 26. Dynastii, czyli dosyć późnego okresu starożytnego Egiptu trwającego od 664 r.pne do 332 r. pne. Jednak na tym terenie znajdowano też o wiele starsze pochówki pochodzące z XVIII dynastii obejmującej okres ok. 1550–1292 pne. To do tej dynastii należeli słynni faraonowie Ahmose, Hatszepsut, Tutmozis III, Amenhotep III, Echnaton i Tutenchamon.

Jak informuje BBC, w ubiegłym tygodniu ministerstwo starożytności ogłosiło, że archeolodzy odkryli w okolicy starożytną „strefę przemysłową”. Obszar obejmował domy do przechowywania i czyszczenia mebli grobowych, z wieloma garncarstwami datowanymi właśnie na okres XVIII dynastii.

Czytaj także:

93-letni zbrodniarz stanie przed sądem dla nieletnich. Był strażnikiem w obozie koncentracyjnym