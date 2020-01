Izraelski portal ujawnił nieznany telegram polskich Żydów. Rozpaczliwie prosili o pomoc brytyjskiego premiera

Izraelski portal „Times of Israel” opublikował we wtorek telegram, który w marcu 1939 roku polscy Żydzi wysłali do premiera Wielkiej Brytanii Neville’a Chamberlaina z prośbą o umożliwienie im emigracji do Palestyny. Znaleziony w brytyjskim archiwum telegram, prawdopodobnie został opublikowany po raz pierwszy.

„W najciemniejszych i najbardziej tragicznych godzinach historii i życia narodu żydowskiego, trzy i pół miliona Żydów w Polsce apeluje do rządu Jego Królewskiej Mości, władzy która podjęła się odpowiedzialności za utworzenie siedziby dla narodu żydowskiego w Palestynie, aby rozważył zarówno zaufanie, jakie Żydzi pokładają w Anglii, jak i najświętsze nadzieje żydowskie i nie stosował w Palestynie polityki, która rzuca masy żydowskie w otchłań rozpaczy” – brzmi tekst telegramu opublikowanego przez „Times of Israel”. Autorem jego treści były dwie żydowskie partie działające w Polsce: Agudas Israel (Związek Izraela) i Organizacja Syjonistyczna w Polsce. Telegram został wysłany 17 marca 1939 r. Pismo zostało odkryte po 82 latach w brytyjskim archiwum. Portal skonsultował się z wieloma ekspertami, z których żaden nie widział go wcześniej opublikowanego. Nie ma żadnych dokumentów świadczących o tym, żeby Neville Chamberlain lub ktokolwiek w jego gabinecie widział dokument i dyskutował nad nim. Dlatego portal podkreśla, że telegram „nie poruszył rządu brytyjskiego”. Żydowska emigracja do Palestyny W swoim artykule „Times of Israel” pisze o trudnej sytuacji Żydów w Europie już pod koniec 1938 roku, stwierdzając, że podpisany 30 września 1938 r. układ monachijski utorował drogę do Holokaustu. Słabość Chamberlaina ośmieliła Hitlera do rozpoczęcia II wojny światowej zaledwie 11 miesięcy później" – stwierdza izraelski portal. Dlatego w 1939 roku Agencja Żydowska wzywała rząd brytyjski do zezwolenia większej liczbie europejskich Żydów na emigrację do Palestyny, która znajdowała się wtedy pod brytyjskim mandatem. Migracji sprzeciwiał się reprezentujący mieszkających w Palestynie Arabów Wysoki Komitet Arabski. Portal przypomina też, że 17 maja 1939 r. brytyjski rząd ogłosił białą księgę, w której zapowiedział nową politykę w tej sprawie. Żydowska emigracja do Palestyny miała w latach 1939-1945 wynieść maksymalnie 75 tys. osób. „Skutki polityki imigracyjnej białej księgi były katastrofalne” – podkreśla „The Times of Israel” pisząc, że „spośród 3,5 mln polskich Żydów, którzy błagali Chamberlaina o pomoc w marcu 1939 r., tylko 75 tys. żyło jeszcze na początku 1945 r”.. „Bez względu na motywy i intencje Hitler i Chamberlain działali w milczącym sojuszu, aby skazać na śmierć sześć milionów Żydów w Europie” – ostro stwierdza portal w swoim artykule. Czytaj także:

