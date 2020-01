Burmistrz Londynu twierdzi, że Polska „przepisuje historię” w sprawie Holokaustu. Ofiarował ponad 1,5 mln zł

W rozmowie z londyńskim „Jewish News”, bezpłatnym tygodnikiem i portalem publikowany w domenie „The Times of Israel”, Khan stwierdził, że londyński ratusz przekazał pieniądze na rzecz Fundacji Auschwitz-Birkenau by powstrzymać „pisanie historii na nowo”.

Burmistrz Londynu powiedział też, że niepokoi go sposób, w jaki polski rząd mówił o roli polskich władz odnośnie przeprowadzonego przez nazistów ludobójstwa. Jego zdaniem „prawicowy polski rząd” wielokrotnie przedstawiał Polskę jako ofiarę nazistów bez odniesienia do antysemityzmu przed, w trakcie i po Holokauście. Khan wyraził też niezadowolenie z powodu decyzji polskich władz o niepowołaniu Dariusza Stoli na kolejną kadencję dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Założona przez Władysława Bartoszewskego w 2009 r. Fundacja Auschwitz-Birkenau stawia sobie za cel zabezpieczenie wszystkich autentycznych pozostałości po Auschwitz-Birkenau. Fundacja jest finansowana dzięki wsparciu osób prywatnych i państw. Z okazji 10-lecia fundacji niemiecka kanclerz Angela Merkel zadeklarowała wpłatę 60 mln euro.

„Jewish News” w swoim tekście cytują tez wypowiedź Michaela Newmana, dyrektor żydowskiego stowarzyszenia AJR. „ Chociaż absolutnie właściwe jest, aby pamiętać, że polscy obywatele brutalnie cierpieli pod okupacją hitlerowską, burmistrz Londynu słusznie podkreśla obawy wielu czołowych światowych uczonych na temat Zagłady, że obecny rząd polski próbuje zdławić dyskusję o dobrze udokumentowanej współpracy niektórych Polaków ” – twierdzi Newman. „ Polska może opłakiwać swoich prześladowanych i zamordowanych obywateli; szanować jego wybawicieli i ruch oporu; ale jednocześnie rzucić krytyczne światło na tych, którzy w tym samym czasie kolaborowali z okupantem. Nie powinno być wstydu w zajmowaniu się historią w całej jej złożoności” – podkreślił.

Odpowiedź polskiej ambasady w Londynie

W tekście „Jewish News” opublikowano także odpowiedź polskiej ambasady w Londynie na wypowiedzi Khana, która stanowczo zareagowała na zarzuty dot. rewizjonizmu historycznego.

„ Doceniamy darowiznę burmistrza Londynu Sadiqa Khana na rzecz Fundacji Pamięci Auschwitz-Birkenau. Będzie ona wspierać wysiłki Polski na rzecz zachowania pamięci o ofiarach Holokaustu. Nasz kraj co roku przeznacza na ten cel prawie 14 mln funtów w różnych formach ” – podkreśliła ambasada.

W oświadczeniu przypomniano też, że „Polska odgrywa rolę jednego ze strażników pamięci milionów zamordowanych Żydów”, a „spośród sześciu milionów Żydów - ofiar Holokaustu, trzy miliony to Żydzi - obywatele polscy”. „Mając to na uwadze, twierdzenia, że ​​Polska przepisuje historię, są bezpodstawne i należy się nimi zająć – podkreśla placówka.

„ Choć musimy zmierzyć się z prawdą, że niektóre osoby zostały zmuszone przez niemieckiego okupanta do współpracy z niemiecką nazistowską machiną zagłady, lub nawet zrobiły to z własnej woli, to jednak te postawy nie były ani dominujące, ani typowe” – czytamy w oświadczeniu. „ Państwo polskie konsekwentnie sprzeciwiało się Holokaustowi, informowało o nim międzynarodową opinię publiczną i apelowało do rządów alianckich o podjęcie działań w celu jego powstrzymania ” – dodano.

Czytaj także:

Kto wygrał bitwę o pamięć Holokaustu